Campomarino abbraccia la solidarietà con il Fit Walking for Ail

CAMPOMARINO. Una giornata di sole, il mare sullo sfondo e la storica Piazza Vittorio Veneto trasformata in un palcoscenico di solidarietà. Così si è svolto, ieri, il Fit Walking for Ail, l’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, che ha portato in paese una grande ondata di partecipazione e sensibilità.

L’evento, fortemente voluto dalla presidentessa Maria Grazia Luciano, della sezione Ail Campobasso-Isernia, ha unito due pilastri fondamentali per il benessere della persona: lo sport e la solidarietà.

Lo sport, infatti, non è solo movimento fisico, ma anche cura della mente e dello spirito. È un alleato prezioso, che insieme alla medicina, offre gli strumenti giusti per affrontare il difficile percorso della malattia.

Dopo il ritrovo in piazza, i partecipanti hanno vissuto un momento speciale di preparazione grazie a Paolo De Notariis, trainer molto conosciuto nella zona, che ha guidato un breve riscaldamento collettivo. Un gesto semplice ma significativo, per “collegare corpo e anima” e partire con la giusta energia.

Subito dopo, la camminata solidale ha attraversato le vie principali del paese, abbracciata dall’entusiasmo di cittadini, volontari e famiglie, tutti uniti da un obiettivo comune: sostenere la ricerca e l’assistenza ai pazienti onco-ematologici.

Momento particolarmente toccante, le testimonianze di Michele e Federica, che hanno condiviso la loro esperienza di lotta contro la malattia. Con forza e coraggio hanno ricordato a tutti quanto sia importante non arrendersi e continuare a credere che “insieme si può guarire”. Per loro, come per tanti altri pazienti e famiglie, l’Ail è stata ed è un punto di riferimento fondamentale, capace di donare supporto concreto e speranza.

All’iniziativa ha preso parte anche il vicesindaco di Campomarino, Michele D’Egidio, che con un sentito “ce la stiamo facendo” ha voluto sottolineare l’orgoglio della comunità nell’ospitare un evento tanto significativo. Un segnale forte di quanto il paese desideri essere presente e vicino a chi lotta tutti i giorni contro la malattia.

La cornice di Piazza Vittorio Veneto, con il suo belvedere tanto caro ai campomarinesi, ha reso l’evento ancora più suggestivo. Il sole ha illuminato non solo le strade percorse, ma anche i volti dei partecipanti, dando luce e calore a una manifestazione che ha saputo fondere emozione, sport e solidarietà.

Angelica Silvestri