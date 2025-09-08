Campomarino al centro della scena internazionale: la storia che unisce due mondi

CAMPOMARINO. C’è un filo rosso che lega il piccolo centro di Campomarino, affacciato sull’Adriatico, agli Stati Uniti. Un filo fatto di storia, memoria e futuro, che negli ultimi anni ha tessuto legami sempre più forti, fino a portare alla nascita del Chapter Italiano dei Tuskegee Airmen Inc., guidato da Marco Altobello, protagonista della 50ª Convention TAI, svoltasi dal 20 al 24 agosto 2025 presso l’Higgins Hotel e il World War II Museum di New Orleans, Louisiana.

L’aviazione alleata ha lasciato un segno indelebile a Campomarino. Non solo la Royal Air Force e la Balkan Air Force britannica, ma anche i Tuskegee Airmen — il primo gruppo di aviatori afroamericani a combattere durante la Seconda guerra mondiale — hanno scritto pagine fondamentali di storia da questo territorio spesso dimenticato. Proprio in Molise, a Campomarino, si trovavano basi e piste di volo da cui decollavano per le missioni. Per anni questo patrimonio è rimasto nell’ombra, fino a quando un lavoro paziente e appassionato ha riportato alla luce storie, luoghi e persone.

Il professor Marco Altobello, oggi presidente del Chapter Italiano TAI e fondatore del museo MATA, è la voce che più di tutte ha raccontato e fatto conoscere questo legame, portando Campomarino e il Molise su palcoscenici internazionali: dalla Convention TAI 2024 di Washington al Ministero della Difesa e al Senato della Repubblica a Roma, da Philadelphia a Firenze, fino alla Polk State University in Florida, dove è stato keynote speaker in un evento che ha visto il Molise protagonista assoluto davanti a storici, accademici e studenti.

Un percorso che ha avuto il suo apice lo scorso aprile con il grande evento a Campomarino per l’80° Anniversario della Liberazione e del VE Day: una celebrazione senza precedenti che ha acceso i riflettori internazionali su una comunità che oggi guarda al futuro con nuova consapevolezza.

La Convention TAI non è stata un semplice raduno, ma un mosaico di memoria collettiva, articolato in quattro giornate dal respiro mondiale. Il Military Day ha reso onore ai veterani; lo Youth Day ha guardato alle nuove generazioni; l’Heritage Day ha custodito il valore delle radici; fino al momento culminante: il Grand Gala.

Nella sala del Freedom Pavilion del celebre WWII National Museum, gremita di personalità, erano presenti figure di spicco come Marc Morial, presidente della National Urban League ed ex sindaco di New Orleans; lo storico Daniel Haulman, tra i massimi esperti sui Tuskegee Airmen; e Theresa Claiborne, pioniera dell’aviazione e prima donna afroamericana pilota di linea negli Stati Uniti. Ma soprattutto c’erano le famiglie: mogli, figli e nipoti dei piloti originali, custodi di una memoria che continua a vivere.

Tra loro, attesissimo, anche Marco Altobello. La sua presenza, insieme ai membri del Chapter Italiano Melanie Resto e Bruce Jones, ha suscitato curiosità e applausi, segno di quanto l’esperienza molisana sia ormai parte integrante del racconto dei Tuskegee Airmen.

Un capitolo decisivo della missione è stato l’incontro con il congressman Troy Carter. Un colloquio che potrebbe aprire scenari concreti: coinvolgere il Congresso e il governo americano negli investimenti per la valorizzazione dei siti storici italiani legati alla Seconda guerra mondiale. Per Campomarino, questo significherebbe trasformare la memoria in un vero motore di sviluppo culturale, economico e turistico.

La Convention è stata anticipata da un evento culturale di rilievo: la presentazione del libro Red Tails di Altobello presso l’American Italian Cultural Center. Un’occasione che ha aperto nuove prospettive, soprattutto sul turismo di ritorno: gli italoamericani, sempre più desiderosi di riscoprire le loro origini, guardano ora al Molise non solo come terra di antenati, ma come luogo vivo di storia e memoria.

Durante il Gala è stata proiettata l’anteprima del documentario girato a Campomarino lo scorso aprile dal regista Ben Dolphin, prodotto su idea di Waymand Brothers, presidente del Chapter di New Orleans. Un racconto per immagini che ha emozionato la platea e messo il Molise sotto i riflettori internazionali.

Il successo di Campomarino a New Orleans non nasce dal nulla. Negli ultimi anni è cresciuta una fitta rete di collaborazioni: con Freedom for Italy, il network di Assoknowledge – Confindustria che punta a commemorare gli eventi e i luoghi storici della Seconda guerra mondiale in Italia; con l’Irish Brigade e con diversi musei inglesi, impegnati in progetti di valorizzazione storica legati allo sbarco di Termoli e alle piste di volo di Campomarino.

Fondamentale anche il lavoro svolto insieme a Gianni Blasi e al colonnello Tony Battista, che fungono da ponte con il Canada e con l’Ambasciata canadese, rafforzando una rete internazionale che unisce Italia, Stati Uniti, Inghilterra e Canada attorno a una memoria condivisa.

Grazie a questo lavoro, il Molise — a lungo rimasto ai margini — può conquistare una nuova centralità. La memoria storica diventa così motore di crescita culturale, economica e turistica, capace di attrarre visitatori, studiosi e investimenti.

E il viaggio non si ferma qui. Dopo Campomarino, Washington, Philadelphia e New Orleans, la prossima tappa sarà il Liceo Inglese di Boston, dove nasceranno progetti di collaborazione educativa e culturale legati alla storia e alla memoria condivisa tra Italia e Stati Uniti.

Dal Molise al mondo, la rotta è tracciata: la storia continua a volare alta, portando con sé memoria, valori e amicizia tra Nazioni.