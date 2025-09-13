Campomarino, chiuso monitoraggio del nido Caretta caretta: un solo piccolo nato

CAMPOMARINO. Si è concluso il monitoraggio del nido di Caretta caretta a Campomarino.

«A sei giorni dall’emersione dell’unico nidiaceo, è stata effettuata una nuova ispezione completa del nido. Non sono stati riscontrati progressi rispetto all’ultima verifica, quando l’esame delle uova era stato interrotto a causa dell’emersione in corso.

Quasi metà delle uova risultano non fertili, mentre le restanti presentano embrioni parzialmente sviluppati, probabilmente danneggiati dalle mareggiate che hanno allagato il nido tra la terza e la quarta settimana dalla deposizione.

Molte uova mostrano inoltre fenomeni alterativi e ammuffimento esteso. Saranno eseguiti approfondimenti sui campioni raccolti. Nel frattempo, il presidio molisano viene chiuso, con l’attenzione ora rivolta agli altri nidi di Pescara e Pineto, auspicando risultati più positivi.

Un sentito ringraziamento va ai volontari delle Guardie Ambientali d’Italia ODV – Sez. Provinciale Termoli e al Direttivo Gadit ODV Termoli per la presenza costante e l’impegno nella protezione del sito, che ha permesso un monitoraggio accurato del nido.

Grazie anche ai cittadini e ai turisti che si sono avvicinati in questo periodo per informarsi, sostenere e partecipare attivamente alla missione di tutela delle tartarughe».