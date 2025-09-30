“Carta della Cultura”: domande dal 1° al 31 ottobre

TERMOLI. Il vicesindaco e assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile informa la cittadinanza che, a partire da mercoledì 1° ottobre e fino a giovedì 31 ottobre 2025, sarà possibile presentare domanda per ottenere la “Carta della Cultura”, uno strumento concreto per promuovere l’accesso inclusivo alla cultura su tutto il territorio nazionale.

Cos’è la Carta della Cultura?

Si tratta di una carta elettronica prepagata del valore di 100 euro, destinata ai cittadini con un Isee inferiore a 15.000 euro. L’iniziativa, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), mira a favorire la partecipazione culturale delle fasce economicamente più fragili della popolazione.

Cosa si può acquistare?

La Carta può essere utilizzata per l’acquisto di:

📚 Libri, nuovi o usati

🎟️ Biglietti per cinema, teatri, concerti e musei

🎨 Ingressi a mostre e siti culturali

🖥️ Abbonamenti a quotidiani e riviste, anche in formato digitale

Chi può richiederla?

Possono fare domanda tutti i cittadini residenti in Italia o in possesso di regolare permesso di soggiorno, purché in possesso dei requisiti economici previsti.

Come fare domanda?

La richiesta va presentata esclusivamente tramite l’app IO, l’app dei servizi pubblici, disponibile gratuitamente per smartphone e tablet. Il periodo utile per l’invio delle domande è compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2025.

Per maggiori informazioni e dettagli operativi, è possibile consultare il sito ufficiale del CEPELL.