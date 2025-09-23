Correva l’anno 1959: c’era una volta a Termoli

TERMOLI. Correva l’anno 1959, esattamente 65 anni fa. Chi vi scrive era un bimbo di appena quattro anni. Erano trascorsi da poco quelli che venivano chiamati gli anni del dopoguerra: l’Italia, lentamente, si stava rialzando dalle profonde ferite causate dal secondo conflitto mondiale, che aveva mietuto tante vittime, sia tra chi aveva combattuto sia tra gli innocenti che la guerra non l’avevano mai voluta. E non era solo l’Italia a pagare un prezzo altissimo: l’intera Europa portava ancora addosso i segni di quella tragedia.

Eppure, a guardare il mondo di oggi, sembra che neppure un dramma così grande sia riuscito a insegnare davvero qualcosa a chi ci sta riportando pericolosamente verso quella direzione.

Ma torniamo a quel lontano 1959. Il luogo è la nostra città di Termoli che, come il resto del Paese, stava lentamente tornando alla normalità. La normalità, allora, era tornare al lavoro. Gli uomini andavano in mare a pescare, le donne restavano in casa ad occuparsi delle faccende domestiche e, per chi era sposata, a curare i figli. I più piccoli venivano affidati a persone fidate del borgo, una sorta di scuole dell’infanzia ante litteram.

Ricordo bene le sorelle Carmela e Lucia “Ammont Castille”, che ci tenevano a bada soprattutto la mattina, mentre le mamme sbrigavano le faccende e facevano la spesa per preparare il pranzo – e, se possibile, anche la cena.

Capitava spesso che le donne andassero “ammizz’ a chiazzett’”, dove c’era il mercato: il pesce fresco, la frutta, i prodotti di salumeria. Luoghi di vita e di profumi, di chiacchiere e sorrisi, che oggi sopravvivono solo nei ricordi e in qualche scatto in bianco e nero.

Proprio da alcune di queste foto, custodite e condivise da Giuseppe Marinucci, riaffiorano immagini che toccano il cuore. Peppino, figlio d’arte, ha continuato fino a poco tempo fa quel lavoro che il padre Michele svolgeva con grande passione: salumi, insaccati, formaggi, latticini, stoccafissi e baccalà essiccati.

Nella prima foto, ad esempio, si vede il bancone stracolmo di prodotti, e dietro, in camice bianco come un dottore, c’è proprio Michele Marinucci, il papà di Peppino. Serviva i clienti con cura e rispetto: a chi chiedeva un paio d’etti di salame di Bologna, a chi la “prosciuttella” perché il prosciutto crudo non se lo poteva permettere, a chi ‘nu tocche de “savecicce’”, oppure ‘une de “fegatazz” per aggiustare ’u ragù, una scamorza fresca o secca, quelle belle forme di Parmigiano, poi ancora il provolone, ’o “cacecavalle”.

Insomma, roba di gusto e di sapore, che soprattutto nei giorni di festa riempiva ed addobbava le tavole termolesi. La loro arte da salumai era davvero un privilegio. Quei banconi così ricchi, così pieni, riuscivano a saziare già solo a guardarli. Era un po’ come in quelle scene di vecchi film in cui i profumi delle cucine si spandevano all’esterno e qualcuno, con una fetta di pane, cercava di catturare almeno quell’essenza per sentirsi sazio. Pane, amore e fantasia.

Perché sì, in quegli anni non era come oggi, dove quasi tutto è a portata di mano. Allora si aveva meno, ma quel meno bastava, e sapeva di autentico.

Guardare quelle foto oggi, per chi – come me – ha vissuto Termoli in quegli anni, è un tuffo nell’anima: tornano alla mente volti, gesti, odori, il calore di una comunità che, pur con poco, sapeva essere ricca dentro.

Per questo non posso che ringraziare Giuseppe “Peppino” Marinucci per aver condiviso questi ricordi. Grazie a lui, e grazie anche a suo padre Michele, che con il suo lavoro ha nutrito e cresciuto tante famiglie termolesi, la mia compresa.

Michele Trombetta