Da Casacalenda a Roma: i vincitori di MoliseCinema all’Arena Garbatella

CASACALENDA-ROMA. Si svolgerà il 13 e 14 settembre, a Roma, all’Arena Garbatella (piazza Benedetto Brin), MoliseCinema a Roma, evento in cui verranno presentati alcuni dei film vincitori della 23° edizione del Festival, che si è tenuto dal 5 al 10 agosto a Casacalenda.

L’iniziativa di MoliseCinema è ormai diventata un appuntamento fisso dell’estate romana. Le proiezioni iniziano alle ore 20.45.

Programma

Sabato 13 settembre

Nero, di Giovanni Esposito, con Giovanni Esposito e Susy Del Giudice.

Un debutto alla regia originale ed elegante dell’attore napoletano che firma una storia sospesa tra noir e realismo magico .

Il film, presentato nel concorso opere prime e seconde di MoliseCinema, sarà accompagnato dallo stesso regista e dall’attrice.

Domenica 14 settembre

Il Nibbio, di Alessandro Tonda, dedicato alla storia vera di Nicola Calipari e Giuliana Sgrena , con Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco.

L’attrice Sonia Bergamasco incontrerà il pubblico in occasione della proiezione.

Proiezione preceduta dal cortometraggio Fallen houses, di Gianluca Abbate, menzione speciale della giuria del concorso italiano di MoliseCinema 2025.

Il Festival MoliseCinema (23° edizione) si è svolto dal 5 al 10 agosto 2025 a Casacalenda.

Un programma intenso che ha visto la partecipazione di un foltissimo pubblico, con cinque concorsi cinematografici, decine di incontri con ospiti, proiezioni speciali, retrospettive, spettacoli e concerti.

MoliseCinema è organizzato dall’Associazione MoliseCinema, con la direzione artistica di Federico Pommier Vincelli.

Ha il patrocinio e il contributo della Direzione generale Cinema del Ministero della Cultura, della Regione Molise e del Comune di Casacalenda.

Partner 2025: Cineteca Nazionale – Centro Sperimentale di Cinematografia, Cineteca di Bologna, LILT, Coop Med, IFA – Scuola di cinema di Pescara, Libreria Risguardi di Campobasso, Maack, Moli.se, Disisradio, Cooperativa Koinè, Cooperativa Nardacchione.

Tra i partner anche Metamer e Dimensione. Collaborano inoltre: La Molisana, Key Desk, Steiger Kalena, Biosapori, Mondo nuovo, Di Fonzo, Roxy Bar, Marina Colonna, Scauzilli, Scorpiauto.

Per la sezione itinerante MoliseCinema Tour (12–24 agosto) hanno collaborato i comuni di Civitacampomarano, Ripabottoni, Venafro, Castel del Giudice e Rocchetta a Volturno.

Le due giornate di MoliseCinema a Roma sono organizzate all’interno del progetto dell’Arena Garbatella, realizzato dalla Olivud srl e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365 – Cultura tutto l’anno, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

L’Arena Garbatella aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura “Cinema Revolution”.

È possibile raggiungere l’Arena Garbatella (piazza Benedetto Brin) con:

Metro linea B (fermata Garbatella)

(fermata Garbatella) Autobus 714, 715, 716

Inizio incontri: ore 20.45. Inizio proiezione film lungometraggio: ore 21.15