Da Casacalenda a Roma: i vincitori di MoliseCinema all’Arena Garbatella

CASACALENDA-ROMA. Si svolgerà il 13 e 14 settembre, a Roma, all’Arena Garbatella (piazza Benedetto Brin), MoliseCinema a Roma, evento in cui verranno presentati alcuni dei film vincitori della 23° edizione del Festival, che si è tenuto dal 5 al 10 agosto a Casacalenda.
L’iniziativa di MoliseCinema è ormai diventata un appuntamento fisso dell’estate romana. Le proiezioni iniziano alle ore 20.45.
Programma
Sabato 13 settembre
- Nero, di Giovanni Esposito, con Giovanni Esposito e Susy Del Giudice.
Un debutto alla regia originale ed elegante dell’attore napoletano che firma una storia sospesa tra noir e realismo magico.
Il film, presentato nel concorso opere prime e seconde di MoliseCinema, sarà accompagnato dallo stesso regista e dall’attrice.
- Proiezione preceduta da Rochelle, di Tom Furniss (Nuova Zelanda), cortometraggio vincitore del concorso internazionale del Festival.
Domenica 14 settembre
- Il Nibbio, di Alessandro Tonda, dedicato alla storia vera di Nicola Calipari e Giuliana Sgrena, con Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco.
L’attrice Sonia Bergamasco incontrerà il pubblico in occasione della proiezione.
- Il Festival MoliseCinema 2025 ha dedicato alla carriera dell’attrice il libro annuale “Sonia Bergamasco. Giocare la vita”.
- Proiezione preceduta dal cortometraggio Fallen houses, di Gianluca Abbate, menzione speciale della giuria del concorso italiano di MoliseCinema 2025.
Il Festival MoliseCinema (23° edizione) si è svolto dal 5 al 10 agosto 2025 a Casacalenda.
Un programma intenso che ha visto la partecipazione di un foltissimo pubblico, con cinque concorsi cinematografici, decine di incontri con ospiti, proiezioni speciali, retrospettive, spettacoli e concerti.
MoliseCinema è organizzato dall’Associazione MoliseCinema, con la direzione artistica di Federico Pommier Vincelli.
Ha il patrocinio e il contributo della Direzione generale Cinema del Ministero della Cultura, della Regione Molise e del Comune di Casacalenda.
Partner 2025: Cineteca Nazionale – Centro Sperimentale di Cinematografia, Cineteca di Bologna, LILT, Coop Med, IFA – Scuola di cinema di Pescara, Libreria Risguardi di Campobasso, Maack, Moli.se, Disisradio, Cooperativa Koinè, Cooperativa Nardacchione.
Tra i partner anche Metamer e Dimensione. Collaborano inoltre: La Molisana, Key Desk, Steiger Kalena, Biosapori, Mondo nuovo, Di Fonzo, Roxy Bar, Marina Colonna, Scauzilli, Scorpiauto.
Per la sezione itinerante MoliseCinema Tour (12–24 agosto) hanno collaborato i comuni di Civitacampomarano, Ripabottoni, Venafro, Castel del Giudice e Rocchetta a Volturno.
Le due giornate di MoliseCinema a Roma sono organizzate all’interno del progetto dell’Arena Garbatella, realizzato dalla Olivud srl e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365 – Cultura tutto l’anno, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.
L’Arena Garbatella aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura “Cinema Revolution”.
È possibile raggiungere l’Arena Garbatella (piazza Benedetto Brin) con:
- Metro linea B (fermata Garbatella)
- Autobus 714, 715, 716
Inizio incontri: ore 20.45. Inizio proiezione film lungometraggio: ore 21.15