Da Santa Croce alla consacrazione: suor Stefania pronuncia i voti

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Chiesa gremita, con fedeli anche fuori la cattedrale, alla professione di 12 giovani suore delle Discepole di Gesù Eucaristico, anche suor Stefania, che ha operato come infermiera nell’Istituto “Sacro Cuore” di Santa Croce di Magliano. Tanta la commozione.

La professione solenne, con la pronuncia dei voti perpetui di castità, povertà e obbedienza, si è tenuta questo pomeriggio a Tricarico, nella chiesa cattedrale. Il vescovo, monsignor Ligorio, ha celebrato l’Eucaristia, affiancato da diversi sacerdoti e diaconi. La chiesa non è bastata a contenere tutti i fedeli, molti dei quali provenienti dalle diverse delegazioni dove operano le Discepole, tra amici e parenti delle neo professe.

Il coro diocesano, con diversi innesti per l’occasione, ha accompagnato la liturgia nella festa di Sant’Agostino. Le professe hanno cantato un assolo che ha delineato un programma di vita avviato oggi in maniera totale. “Felice sposa per te, mio Dio”, ha riecheggiato nel cuore delle professe, che si dedicheranno tutte al Signore. Una totale consacrazione a Dio e alla Chiesa, come è stato ascoltato nelle varie formule che costituiscono un rituale denso di significati e di fede, per camminare sull’esempio del Santo Fondatore, il vescovo: monsignor Raffaello delle Nocche, modello di vita, invocato in diversi momenti della liturgia.

“In questo periodo di crisi vocazionale, il vostro sì incoraggia”. “Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio”.

Il vescovo ha ringraziato le suore, a cominciare dalla Madre Generale, perché con la loro presenza e la loro preghiera sono “la forza della Chiesa e le consente di tenere le braccia alzate, come accadde a Mosè grazie ad Aronne e Cur”. La vostra risposta vi ha catapultato da svariate località del globo. Ognuno, ha aggiunto il vescovo, è avvolto dalla Trinità, il cui verbo è generare. E genera sapienza.

Quindi ha insistito: “A voi dico: Dio è comunione, l’opposto dell’individualismo oggi tanto diffuso. Nessuna forma di convivenza è facile, né quella matrimoniale né quella religiosa. Ma è sempre Dio che prende l’iniziativa. Così è avvenuto per voi, che come spose andate incontro allo Sposo”.

Si tratta, ha detto ancora il vescovo, di una “continua rivelazione”, appunto perché “non tutto è comprensibile”, come avranno di certo ben inteso oggi, fin da subito, le professe, il cui sorriso ha illuminato e commosso tutti i presenti.