Dal Molise ad Affari Tuoi: Pasqualone conquista 50mila euro

CAMPOBASSO. Il Molise torna a brillare in prima serata su RaiUno. Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 25 settembre, sul palco condotto da Stefano De Martino è salito Pasquale Pasqualone, tecnico ascensorista di Campobasso, accompagnato dalla moglie Maria Rosaria.

La coppia ha portato con sé un carico di simpatia e autenticità che non è passato inosservato al pubblico. A rappresentare la regione sul tavolo del gioco c’era la tradizionale zampogna di Scapoli, simbolo di identità e radici molisane.

La serata è stata un alternarsi di leggerezza e momenti toccanti: tra una battuta sull’ormai celebre “grattacielo di Campobasso” e i sorrisi strappati dal loro amico e sostenitore Luigi Luciano, in arte Herbert Ballerina, non sono mancate le emozioni. Pasquale e Maria Rosaria hanno infatti raccontato con commozione la storia della loro famiglia e l’adozione dei due figli, conquistando l’empatia dello studio e dei telespettatori.

Dal punto di vista del gioco, Pasquale ha più volte rifiutato le offerte del “dottore”, mantenendo sangue freddo e ironia nonostante l’uscita prematura dei 200mila euro. Il momento clou è arrivato con gli ultimi due pacchi rimasti: 10mila e 100mila euro. Prima della scelta finale, il “dottore” ha messo sul piatto 50mila euro. Dopo una rapida consultazione con la moglie, Pasquale ha deciso di accettare.

Una decisione saggia ma dal retrogusto amaro: aprendo il pacco portato fino alla fine, infatti, sono comparsi i 100mila euro. “Abbiamo vinto due volte: con la vita e con questa esperienza”, ha commentato il concorrente, salutato da un lungo applauso.

Il Molise, ancora una volta, ha saputo farsi spazio in un programma seguito da milioni di italiani, regalando una puntata all’insegna di ironia, leggerezza e umanità.