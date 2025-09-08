Dall’UniMol a New York: un’esperienza internazionale unica

CAMPOBASSO. Dall’Università degli Studi del Molise a New York, nel cuore di Manhattan.

Questa è l’opportunità offerta da UniMol per vivere un’esperienza di studio unica che cambia e orienta il futuro verso una dimensione internazionale.

Dal 2014, infatti, il progetto internazionale College Italia consente alle studentesse e agli studenti UniMol di trascorrere un periodo di studio negli Stati Uniti, a New York, in uno dei suoi cinque distretti: Manhattan, tra i più dinamici e stimolanti della vita culturale e accademica mondiale.

Aule e spazi moderni, biblioteche prestigiose, collaborazioni con istituzioni accademiche statunitensi e una rete culturale in continua evoluzione fanno di questa straordinaria opportunità un’occasione imperdibile per:

scrivere la tesi ,

, portare avanti ricerche ,

, partecipare ad attività accademiche,

il tutto circondati e arricchiti da un orizzonte globale.

Ed è proprio questo che si racconta nel video, attraverso immagini, testimonianze e voci di chi ha vissuto l’esperienza.