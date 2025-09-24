“Dove stai andando?” Termoli si racconta nell’arte contemporanea

TERMOLI. “Dove stai andando?”: Termoli si racconta nel video ufficiale per la candidatura a Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2027

Un viaggio collettivo tra memoria, identità e visioni future

Con il titolo evocativo “Dove stai andando?”, prende forma il video ufficiale che accompagna la candidatura del Comune di Termoli a Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2027. Un manifesto visivo e narrativo che non si limita a promuovere, ma interroga, coinvolge e ispira.

A sostenere il progetto è la Fondazione Macte, motore culturale della città, che ha scelto di affidare la regia creativa allo studio Wanderlust Vision. Il risultato è un’opera che non racconta solo luoghi, ma li attraversa con lo sguardo della comunità, trasformando la candidatura in un processo di esplorazione e immaginazione condivisa.

Un percorso aperto e partecipato

La candidatura non è un semplice obiettivo amministrativo, ma un movimento culturale inclusivo, capace di mettere in dialogo le radici storiche di Termoli con le dinamiche del presente e le sfide del futuro. Attraverso il progetto, la città si interroga su sé stessa, stimolando una riflessione collettiva che coinvolge cittadini, artisti, istituzioni e associazioni.

Le “Traiettorie Contemporanee” di Termoli si intrecciano in questo crocevia simbolico, dove l’arte diventa strumento di rigenerazione, coesione e visione. Il video, in questo senso, è solo il primo passo di un cammino che punta a valorizzare l’identità locale e a proiettarla su scala nazionale.

Termoli come laboratorio di futuro

La candidatura a Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2027 rappresenta per Termoli un’occasione storica: non solo per affermarsi come polo culturale, ma per ripensare il proprio ruolo nel panorama artistico e sociale italiano. Un laboratorio aperto, dove la creatività incontra la partecipazione e dove ogni cittadino è chiamato a contribuire con la propria visione.