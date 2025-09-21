TERMOLI. Inaugurata ieri sera la “Mostra Personale” di Mariangela Regoglioso alla Nuova Officina Solare sul Corso Nazionale, alla presenza di un pubblico variegato. «E’ l’uomo che interpreta l’arte o è l’arte che interpreta l’uomo?» a cura di Nino Barone. Apertura giornaliera dalle 18 alle 20.30. L’opera di Mariangela Regoglioso si caratterizza per una ricerca costante sui materiali e sui linguaggi visivi: plexiglass, smalti, acrilici ed elaborazioni digitali si intrecciano in superfici stratificate, dense di segni e rilievi.

La matericità diventa parte integrante del significato, mentre il colore – spesso in gamme fredde attraversate da contrasti accesi – costruisce tensioni e dissonanze. Mariangela Regoglioso, pittrice e illustratrice, vive e lavora a Termoli. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Macerata con corsi di specializzazione in tecniche dell’Affresco, Tecnologia del marmo, Tecniche dell’animazione È stata docente di discipline pittoriche al Liceo Artistico di Termoli dal 1990 al 2020 e ha condiviso esperienze con artisti come Andrea Pazienza, Pierluigi Buglioni e Luigi Di Sarro.

Attiva nel proprio territorio, ha esposto in mostre personali e in rassegne di arte contemporanea. Fin dagli anni Ottanta conduce una ricerca sul colore, la luce e la varietà dei supporti, sperimentando superfici precarie. Un percorso che esplora segni e tracce come risposta alle trasformazioni dell’ambiente sociale e come dialogo con sé stessa e con gli altri. Tra le mostre personali recenti: La medusa che suonava il piano (2022).