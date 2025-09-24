Eccellenze del Made in Italy: un francobollo per Confcommercio

MOLISE. Poste Italiane comunica che oggi 24 settembre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy” dedicato a Confcommercio, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30 €.

Tiratura: 200.025 esemplari

Foglio: 45 esemplari

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura di: Francesco Rossi.

La vignetta raffigura il profilo dell’Italia che, in una composizione tipografica costellata dalle parole chiave identificative dei settori di rappresentanza dell’Organizzazione (commercio, turismo, servizi, trasporti, cultura, professioni), emerge in bianco dal colore blu dello sfondo. Suggella la composizione una fascia tricolore e, in alto, svetta il logo di Confcommercio – Impresa per l’Italia.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R.

È stata realizzata anche una cartella filatelica contenente:

il francobollo

la quartina

la cartolina affrancata ed annullata

la busta primo giorno di emissione

il bollettino illustrativo

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso: