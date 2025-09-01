Elena Casolino compie 100 anni: esempio di forza, amore e termolesità

TERMOLI. Un secolo di vita: cento anni attraversati con il passo leggero di chi non ha mai smesso di credere nei valori autentici della famiglia, del lavoro e dell’amore per la propria città.

Oggi, 1 settembre 2025, Termoli celebra con gioia ed emozione il compleanno della signora Elena Casolino, nata proprio qui il 1° settembre 1925. Capostipite di una delle famiglie storiche che hanno fatto la storia dell’accoglienza alberghiera e turistica della nostra città, Elena è una figura simbolica e amatissima.

Donna ancora lucida, con lo sguardo brillante e la mente attenta nonostante i naturali acciacchi del tempo, Elena rappresenta una vera colonna della comunità termolese. Moglie, madre, sorella e nonna esemplare, ha saputo incarnare in ogni gesto quello spirito di laboriosità, dedizione e calore umano che rendono grande la nostra città.

La sua lunga vita è stata segnata dall’impegno, dal sacrificio e da un amore incondizionato verso la famiglia. Un cammino che oggi viene celebrato con una festa carica di affetto: intorno a lei ci saranno i figli Nicola e Carmela, il fratello Italo, la nuora Laura, il genero Lino, i nipoti Elena, Manfredo, Fabio e Daniele, con le compagne Francesca e Alix, pronti a stringerla in un abbraccio infinito.

Ma i festeggiamenti non si fermano all’ambito familiare. A rendere omaggio a questa donna straordinaria ci sarà anche il sindaco di Termoli, in rappresentanza dell’intera comunità, che porterà personalmente una pergamena celebrativa e un omaggio floreale, simboli di riconoscenza e stima per una vita vissuta con dignità e coraggio.

Il pensiero corre inevitabilmente anche al fratello, il grande e compianto Antonio Casolino, campione di nuoto e decano della disciplina natatoria, orgoglio termolese venuto a mancare di recente. Una famiglia che ha scritto pagine importanti di sport, lavoro e tradizione, lasciando un segno indelebile nel cuore della città.

In questo giorno speciale, la comunità intera si stringe intorno a Elena, testimone vivente di un secolo di storia e memoria. A lei vanno i più affettuosi auguri da parte della redazione, con l’augurio che questa giornata resti scolpita nel cuore come il più prezioso dei traguardi.

Oggi Termoli non celebra solo i 100 anni di una donna, ma esalta il valore di una vita che continua a illuminare il presente con la forza del passato.

Auguri Elena, con tutta l’emozione che meriti.