Festa dei Nonni: l’Unicef lancia la campagna “Ulivo, niente è più bello che vederlo crescere”

TERMOLI. Anche a Termoli, presso il Palasabetta, si celebrerà la Festa dei Nonni e delle Nonne il 5 ottobre 2025, dalle 18 alle 21, con l’iniziativa “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere” promossa da Unicef Italia. L’iniziativa, che prenderà il via il 27 settembre in oltre 500 piazze italiane, sostiene milioni di bambini che vivono in contesti di emergenza in tutto il mondo.

“Il prossimo 2 ottobre, come Unicef Italia, celebriamo la giornata dedicata alla Festa dei Nonni e delle Nonne, figure fondamentali per la crescita dei più piccoli, veri costruttori di una società non violenta. L’Ulivo è la pianta simbolo della pace e della resilienza, due valori così vicini ai nonni”, ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’Unicef Italia.

Dal 27 settembre al 2 ottobre, grazie all’impegno dei volontari Unicef, sarà possibile, a fronte di una donazione minima di 15€, ricevere una piantina di Ulivo con shopper bag Unicef in cotone, sostenendo in questo modo tanti bambini e bambine vulnerabili nel mondo.

Testimonial della campagna è Gabriele Corsi, Ambasciatore di Buona Volontà dell’Unicef Italia.

“Colgo l’occasione per fare un ringraziamento speciale ai tanti nonni e nonne volontari dell’Unicef che, in tutta Italia, sono impegnati da anni nel sostenere i nostri valori e che saranno coinvolti anche in questa nuova iniziativa”, ha proseguito Nicola Graziano.

Oggi la portata dei bisogni umanitari dell’infanzia ha raggiunto un livello storicamente alto, con un numero sempre maggiore di adolescenti colpiti ogni giorno. Secondo gli ultimi dati Unicef disponibili:

473 milioni di bambini vivono o fuggono da zone colpite da conflitti;

di bambini vivono o fuggono da zone colpite da conflitti; 50,3 milioni sono sfollati;

sono sfollati; 1 miliardo di bambini, quasi la metà di tutti i bambini del mondo, sono ad alto rischio a causa dei cambiamenti climatici.

L’evento di Termoli rappresenta un’occasione concreta per partecipare a questa campagna globale, promuovendo valori di solidarietà, pace e resilienza e sostenendo i bambini più vulnerabili nel mondo.

È possibile trovare la piazza più vicina andando sul sito https://www.unicef.it/ulivo