CASACALENDA. Al via il cammino di preparazione per la festa in onore della Madonna della Difesa al Santuario diocesano di Casacalenda. Il passo della Lettera ai Romani “Nella Speranza siamo stati salvati” (Rm 8, 24) accompagna la Novena in programma tutti i giorni dal 19 al 27 settembre 2025 con la recita del Santo rosario alle 17.30 e la Santa messa celebrata alle ore 18. Un’occasione per soffermarsi su temi importanti in questo anno giubilare dedicato alla Speranza come da calendario a cura del rettore, don Gianfranco Lalli:
19 settembre (venerdì) – padre Teofilo “La fede è speranza“
20 settembre (sabato) – don Gianfranco “La speranza nella chiesa primitiva“
21 settembre (domenica) – don Gianfranco “La speranza nella vita eterna”
22 settembre (lunedì) – don Gabriele “La fede-speranza nel tempo moderno“
23 settembre (martedì) – padre Pallottino “Il vero volto della speranza cristiana“
24 settembre (mercoledì) – don Luigi “Luoghi di apprendimento ed esercizio della speranza: la preghiera“
25 settembre (giovedì) – padre Ignazio “Luoghi di apprendimento ed esercizio della speranza: l’agire e il soffrire“
26 settembre (venerdì) – don Pio “Luoghi di apprendimento ed esercizio della speranza: il giudizio“
27 settembre (sabato) – don Antonio “Maria stella della speranza“
Domenica 28 settembre 2025: Solennità di Maria Santissima della Difesa
Sante messe: ore 8 (don Gianfranco), ore 9 (don Gabriele), ore 10 (padre Ignazio), ore 11 (Mons. Claudio Palumbo), ore 16 (don Gianfranco), ore 17 (padre Teofilo), ore 18 (padre Roberto). Confessioni ore 8.00 – 18.00.