Generazione 100: i migliori diplomati del Molise 2024–2025

CAMPOBASSO. Oggi abbiamo avuto l’onore di partecipare alla cerimonia di premiazione di 200 studenti diplomati con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2024–2025. L’evento, intitolato “Generazione 100 – Talenti che costruiscono il futuro”, si è svolto giovedì 25 settembre presso la Molisana Arena di Selva Piana, a Campobasso, ed è stato promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale del Molise.

Durante la cerimonia, i ragazzi sono stati premiati con una pergamena e una fascia simbolica, alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali: il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, il governatore Francesco Roberti, la sindaca di Campobasso Marialuisa Forte e la direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale Maria Chimisso. Numerosi anche gli interventi di altri esponenti che hanno voluto rendere omaggio all’impegno e al talento di questi giovani.

Per noi genitori è stato un vero piacere essere presenti, ma ancor più emozionante è stato vedere la crescita, la maturazione e le competenze acquisite dai nostri figli, spesso raggiunte con grande autonomia e determinazione. La scuola e le istituzioni si impegnano per offrire un percorso sereno, anche se non sempre privo di ostacoli. Ma è proprio attraverso le difficoltà che si cresce, si impara, si diventa forti.

Se il futuro è nelle mani dei giovani, allora che imparino sempre dai propri errori, per costruire un domani migliore.Congratulazioni a tutti i ragazzi premiati, e un pensiero speciale va a mia figlia, Julia Di Stefano, diplomata con il massimo dei voti al Liceo Artistico B. Jacovitti di Termoli. Siamo orgogliosi di te!