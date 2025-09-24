Giornata del “Contemporaneo”: al Macte la “Mimosa Pudica” di Valentina Vetturi

TERMOLI. In occasione della 21ª Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci e dedicata al tema della formazione, il Macte – Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta sabato 4 ottobre 2025, dalle ore 17 alle 19, la lezione performativa Mimosa Pudica dell’artista Valentina Vetturi.

L’ingresso è libero e il museo sarà aperto al pubblico esclusivamente durante l’evento. Il progetto, sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito del programma Italian Council (XIII edizione, 2024), nasce da un lungo percorso di ricerca che ha portato l’artista a collaborare con università, spazi d’arte e conferenze in Italia e all’estero.

Al centro dell’indagine, l’osservazione della Mimosa Pudica e una domanda cruciale: possono le piante suggerire un’ecologia digitale capace di bilanciare l’enorme accumulo di dati e la velocità con cui dimentichiamo? Vetturi mette in relazione i meccanismi di memoria e oblio del mondo vegetale con i principi dell’ecologia digitale, attivando pratiche di ascolto, osservazione e interazione che ribaltano la prospettiva antropocentrica e propongono un nuovo modo di rapportarsi alla tecnologia, più consapevole e in equilibrio con i ritmi naturali.

Alla base del suo lavoro ci sono esperienze immersive e multidisciplinari che spaziano dalla cultura hacker al diritto, dalla musica alla scienza, coinvolgendo figure come scacchisti, coristi, direttori d’orchestra e ingegneri del suono. Le sue opere, descritte come forme di “improvvisazione guidata”, si adattano di volta in volta allo spazio e al pubblico.

Tra le sue mostre più recenti si ricordano: Lagos Bienniale, MA*GA di Gallarate, Spazio Murat a Bari, MAXXI L’Aquila e Arium Metaverse. Vetturi insegna Didattica della Multimedialità e Videoinstallazione presso l’Accademia di Belle Arti di Bari.

L’appuntamento è al Macte, in Via Giappone a Termoli.