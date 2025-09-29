TERMOLI. Torna la cultura marinara nel Borgo Antico: dal 26 al 28 settembre le “Giornate della cultura popolare marinara”.

Dal venerdì a ieri, il Borgo Antico di Termoli ha ospitato la nuova edizione delle Giornate della cultura popolare marinara, un’iniziativa promossa dall’associazione San Basso 7.0 con il patrocinio della Regione Molise e il contributo del Piano di sviluppo e coesione. L’evento mirava a valorizzare il patrimonio storico, culturale, paesaggistico e ambientale locale attraverso un percorso espositivo diffuso e attività laboratoriali.

Raccontata la tradizione marinara termolese e molisana. L’obiettivo è promuovere un turismo culturale fondato sulla riscoperta delle radici identitarie e delle filiere produttive tradizionali legate al mare.

Le Giornate della cultura popolare marinara si configurano come una forma di comunicazione innovativa, capace di coinvolgere cittadini e visitatori nella conoscenza e nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali, attraverso linguaggi visivi, narrativi e interattivi.