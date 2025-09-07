I caffè artistico-letterari dei Cantieri creativi

TERMOLI. Venerdì scorso, 5 settembre 2025, a villa Inclinata, il consueto Caffè Artistico organizzato dalla referente dei Cantieri Creativi Antonietta Aida Caruso, ha visto un incontro sulla nuova raccolta poetica illustrata di Rossella de Magistris dal titolo “Sulle orme dei padri” – Transumanza d’amore,

I Caffè artistici del gruppo, in un clima di accoglienza e intrattenimento in un ambiente gradevole, generano un salotto letterario e artistico, come momento di pausa costruttiva in una società in continuo ritmo accelerato. In un mondo pragmatico e ossessionato dalla invadenza tecnologica, dove l’economia detta legge, esiste un’umanità che non vuole farsi asservire dal progetto occulto che annienta l’essere nella sua individualità e nelle sue radici. Allora, in questi incontri, si vuole ricreare i valori dispersi, dare centralità alla poesia, unita ad altre forme d’arte, come l’arte visiva e la musica, riconoscendo in esse una forza intrinseca verso un’espressività più autenticamente umana.

Con questa nuova raccolta, edita dai Cantieri Creativi, la poetessa Rossella de Magistris prosegue il sentiero iniziato con “Tratturo” nel 2020, approfondendo il suo viaggio tra contemporaneità e tradizione.

È il cammino il suo tema, la strada lungo la quale si snodano sentimenti, nostalgie, turbamenti e speranze. Il cammino sui sentieri della transumanza, segnato dalle stagioni, assimilato al cammino della vita umana, segnato dal tempo e dai luoghi. È il sentire del pastore antico, ed è il sentire della poetessa, la sua ricerca, il suo riflettere sull’esistenza.

In questa seconda raccolta sul tema del Tratturo l’autrice intensifica lo scandaglio della vita interiore indagando sentimenti che si agganciano alla terra, come all’ancora per non smarrirsi, ma che volano oltre. “Se ho appeso le scarpe al muro… è perché ho voglia di volare” recitano i versi di esordio del libro. Non è la meta il suo obiettivo, ma il percorso, il senso dell’andare.

Il ritmo dei versi, sebbene attraversato dalla forza delle pulsioni, non sprigiona sensazioni forti, ma campi emozionali di delicata fattura che ci conducono, come in una sorta di tempio sacro, nei meandri del cuore, con un distacco momentaneo dai ritmi consueti del nostro tempo e ci fanno osservare a distanza la vita. Ci fanno voltare indietro per ricordarci da dove proveniamo per permetterci di capire meglio la strada che percorriamo.

La memoria ne è il fil rouge: la memoria del nostro cammino personale, della nostra famiglia, dei luoghi e delle persone significative incontrate nella nostra vita.

Il caffè artistico-letterario è stato arricchito dalla esposizione di opere visive di Antonietta Aida Caruso, dalle letture di poesie delle attrici Annamaria Graziani e Franca Sciarretta e da brani al pianoforte eseguiti dal maestro Valerio Santoro.