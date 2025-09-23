I cento anni di Desolina: festeggiata da sindaca e amministrazione

MONTENERO DI BISACCIA. Un sorriso appena accennato, quasi imbarazzato, ma sincero, capace di esprimere la felicità del momento e raccontare la gioia di un traguardo straordinario.

Così Desolina Di Bello ha accolto nel pomeriggio di oggi, nel giorno del suo 100° compleanno, il sindaco Simona Contucci, gli assessori comunali Loredana Dragani, Nicola Marraffino e Fiorenza Del Borrello, la presidente del Consiglio Comunale Cabiria Calgione e Maria Teresa De Santis, i quali hanno voluto omaggiarla presso la sua abitazione di Montenero di Bisaccia con una visita speciale, portando gli auguri dell’intera comunità.

In un clima di festa e di serenità, il sindaco e gli amministratori hanno conversato affettuosamente con la signora Desolina, rivolgendole poi la domanda delle domande: qual è il segreto per raggiungere con tanta energia un’età così importante? La risposta, semplice e autentica è stata: “lavorare tanto”, strappando sorrisi e tanta ammirazione.

Nel corso della visita è stato donato alla festeggiata un colorato omaggio floreale, oltre a una targa celebrativa sulla quale si legge: “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale porgono i più sinceri e affettuosi auguri a Desolina Di Bello per aver raggiunto il traguardo straordinario dei 100 anni, testimoniando con la sua vita un prezioso patrimonio di valori, memoria e saggezza per l’intera comunità montenerese”.

Un momento di gioia e di condivisione, quello odierno, che ha coinvolto anche i familiari presenti accanto a Desolina in questa ricorrenza indimenticabile, sottolineando una giornata di festa che, nonostante il cielo un po’ nuvoloso, ha regalato tanta luce e speranza, trasformando i sorrisi in un raggio di sole per tutta la comunità.