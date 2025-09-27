“Il mare dentro me”: la mostra al Castello Svevo

TERMOLI. Oggi pomeriggio, sabato 27 settembre 2025 alle ore 17, presso il Castello Svevo di Termoli, si inaugura la mostra fotografica “Il mare dentro me”, a cura del centro socio-educativo ‘Il Mondo a Colori’ (gestito dalla Cooperativa Sirio).

L’esposizione nasce dal secondo laboratorio fotografico introspettivo, realizzato nei mesi di maggio e giugno sotto la guida attenta e raffinata del fotografo ed educatore Nicola Vinciguerra, recentemente pubblicato sulla rivista mensile Mind. Dopo il coinvolgente debutto del 2023, anche quest’anno il progetto ha offerto ai ragazzi un’occasione preziosa per esplorare il proprio mondo interiore e i propri sentimenti attraverso lo specchio del mare. Non si tratta semplicemente di fotografare il mare e i suoi elementi, ma di attraversarne le sfumature per riconoscersi nella propria autenticità, diversità e unicità. Il percorso ha previsto attività laboratoriali pratiche e uscite su campo, con un approccio educativo e inclusivo.

La mostra presenta 38 immagini selezionate dai partecipanti, ciascuna espressione di una narrazione personale che dialoga attorno al tema del mare, trasformando l’atto fotografico in un gesto di introspezione e condivisione. Come afferma Zoe Leonard: “La fotografia è sempre legata al mondo reale.

È un atto di osservazione, ma non si tratta solo di registrare ciò che c’è. Si tratta di inquadrare qualcosa e vederlo a modo tuo. Ciò che conta è come guardi, non cosa guardi”.

La mostra sarà visitabile sabato 27 settembre dalle ore 17 e domenica 28 settembre dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21, sempre presso il Castello Svevo di Termoli.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera incontrare l’arte, l’educazione e l’inclusione in uno spazio storico che si fa contenitore di emozioni e visioni.