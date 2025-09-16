Il pallone dell’amicizia tra i sindaci di Mafalda e Pomezia

MAFALDA. Accoglienza e interscambi di livello sportivo e sociale tra le comunità di Pomezia e Mafalda. A sottolinearlo, il sindaco bassomolisano, Egidio Riccioni: «Egregio signor sindaco della città di Pomezia, dottoressa Veronica Felici, a nome mio personale e di tutto il gruppo, esprimo la più sincera gratitudine per l’accoglienza calorosa e l’attenzione che ci ha riservato in occasione del recente incontro sportivo. La sua disponibilità e il Suo sostegno hanno contribuito a rendere questa esperienza non solo un momento di competizione ma, soprattutto un’occasione di amicizia, di crescita e di condivisione dei valori più autentici dello sport. Abbiamo avuto modo di apprezzare non solo l’organizzazione impeccabile, ma anche la cordialità della comunità che lei rappresenta, facendoci sentire come a casa.

Con l’auspicio che questa collaborazione possa proseguire e consolidarsi in futuro, rinnoviamo i nostri più sentiti ringraziamenti e le porgiamo cordiali saluti. Con stima».