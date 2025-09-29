Il Sì alla donazione, la delegazione Aido scende in piazza

TERMOLI. Iniziativa pubblica della delegazione Aido comunale di Termoli, in occasione della Giornata Nazionale del Dono, in cui l’Aido provinciale di Campobasso ha scelto di scendere in piazza per incontrare la cittadinanza e promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule.

Nella mattinata di ieri, domenica 28 settembre, Piazza Monumento si è trasformata in un punto di riferimento per l’informazione e la sensibilizzazione, grazie all’impegno dei volontari dell’associazione, presenti per un saluto anche il sindaco Balice, coi consiglieri Spezzano e Mottola.

Il banchetto informativo, allestiti nel cuore della città, hanno accolto numerosi cittadini interessati a conoscere più da vicino le finalità e le attività dell’Aido. I volontari, riconoscibili dalle pettorine rosse con il logo dell’associazione, hanno distribuito materiale divulgativo, risposto alle domande dei passanti e illustrato le modalità per esprimere il proprio consenso alla donazione.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di forte valore civico e umano, volto a rafforzare la consapevolezza su un tema spesso trascurato ma di fondamentale importanza. “Dire Sì alla donazione – hanno ribadito i promotori – significa scegliere la vita, la solidarietà, il futuro”.

Con questa giornata, l’Aido rinnova il proprio impegno, confermandosi punto di riferimento nella promozione di una cultura del dono che mette al centro la dignità della persona e il bene comune.