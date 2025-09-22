X
lunedì 22 Settembre 2025
Cerca

Il sostegno alle donne, la mission di Anna Maria Elvira Musacchio

  • Redazione
  • Cultura e società

TERMOLI. La nuova sifda di Anna Maria Elvira Musacchio, eletta presidente nazionale Fidapa.

Socia della sezione di Termoli, Anna Maria Elvira Musacchio porta con sé una lunga esperienza di impegno, dedizione e passione al servizio dell’associazione, che da sempre promuove la valorizzazione delle competenze femminili in tutti gli ambiti della società, della cultura, delle professioni e dell’imprenditoria.

La sua elezione rappresenta un riconoscimento al percorso intrapreso negli anni e una conferma del ruolo centrale che la Fidapa Bpw Italy riveste nella promozione della leadership femminile e nello sviluppo di progettualità capaci di generare cambiamento e innovazione.

Con la guida della nuova presidente, la Federazione rinnova il proprio impegno a sostegno delle donne italiane, rafforzando il dialogo con le istituzioni, la società civile e il network internazionale della Bpw