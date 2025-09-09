TERMOLI. Della giornata in memoria dei marinai scomparsi in mare ci siamo già occupati. Per iniziativa del dottor Giovanni Lombardi, il giusto tributo in memoria di Biagio e Costanzo Bertolino

«Oggi, in questa giornata dedicata ai marinai scomparsi in mare, anche Termoli ha versato lacrime.

Il mio pensiero va ai fratelli di mia madre, Biagio e Costanzo Bertolino, marinai coraggiosi, morti nel febbraio del 1941 nelle acque gelide al largo della Sicilia, a bordo del Regio Incrociatore Armando Diaz.

Salpati dal porto di Palermo, erano in missione per scortare navi tedesche dirette in Libia. Alle 3:43 del 25 febbraio, mentre navigavano insieme al gemello Giovanni delle Bande Nere e ai caccia Ascari e Corazziere, l’incrociatore fu intercettato dal sommergibile britannico HMS Upright. Un siluro lo colpì e in soli sei minuti affondò di prua, portando con sé 464 uomini su un equipaggio di 611. Secondo altre fonti, i morti furono 500 su 633.

Il relitto fu ritrovato solo nel 2004 da un pescatore di Lampedusa, vicino all’isola di Kerkennah, a una profondità inferiore ai 50 metri. La nave giace spezzata in due, adagiata sul fianco sinistro, con la prua sollevata. Le torrette di poppa sono ancora lì, ma i cannoni sono sepolti nel fondale.

I corpi di Biagio e Costanzo non furono mai ritrovati. Per 25 anni risultarono dispersi in guerra. Ma per noi, non sono mai stati dimenticati.

A loro va il mio pensiero, le mie preghiere, e il mio cuore.

Che il mare che li ha accolti sia anche il custode della loro memoria.

Che il loro sacrificio continui a vivere in ogni onda, in ogni silenzio, in ogni nome inciso nel ricordo».