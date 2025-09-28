In piazza per uno scopo nobile: acquistare un veicolo per disabili

CAMPOMARINO. Una serata di comunità, altruismo e condivisione ha animato ieri, nel primo sabato d’autunno, la piazza simbolo del paese, ai piedi della suggestiva Chiesa di Santa Maria a Mare. Qui si è svolto l’evento benefico organizzato dall’Aisa–Associazione Italiana per la Sicurezza Ambientale, finalizzato alla raccolta fondi per l’acquisto di un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di persone disabili.

Come spiegato dal presidente dell’Aisa, Giuseppe Pesce, il progetto ha già ottenuto un importante contributo dalla Protezione Civile nazionale, che ha finanziato il 60% della spesa. Resta però a carico dell’associazione il 40% del costo, motivo per cui è nata l’idea di dar vita a questa iniziativa solidale, sostenuta da sponsor e da numerose associazioni del territorio.

La cornice della serata non poteva essere più significativa: la Chiesa di Santa Maria a Mare, con la sua storia e la sua spiritualità, sembra quasi vegliare su cittadini semplici ma generosi, capaci di unirsi per un obiettivo comune e nobile. Un gesto che, per le famiglie che ogni giorno vivono le difficoltà legate alla disabilità, ha un valore concreto e inestimabile.

L’evento ha visto la collaborazione attiva di diverse realtà associative locali che hanno offerto il loro contributo preparando cibi e bevande per allietare i partecipanti. Un clima di festa, dunque, ma soprattutto di vicinanza e sostegno reciproco.

Alla serata ha partecipato anche Simone Soccorso, presidente dell’associazione Padre Pio di Colletorto, che ha ringraziato sentitamente per l’invito, esprimendo il desiderio che il progetto possa realizzarsi nel minor tempo possibile.

Non sono mancati momenti di intrattenimento: un Dj-set ha animato la piazza, mentre i più piccoli hanno potuto divertirsi con uno spettacolo di magia pensato apposta per loro.

Una serata che ha voluto parlare a tutti, ricordando che – come recita una frase che riecheggia ancora forte – “le mani che aiutano sono più sacre delle bocche che pregano”.

Campomarino oggi ha lanciato un messaggio potente: quando la comunità si unisce per un fine comune, ogni traguardo diventa possibile.

Angelica Silvestri