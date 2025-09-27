La 37esima giornata mondiale della poesia

CAMPOBASSO. La poesia è l’eterno presente della gioia.

È la liberazione da ogni affanno.

È la felicità che sfonda ogni finestra senza rompere i vetri.

È il migliore di tutti i momenti, il più bello per sperare, per amare, per generare meraviglie.

La Poesia è l’utopia delle meraviglie!

L’11 ottobre (per motivi organizzativi non il 2, come ogni anno) ricorre la 37^ Giornata Mondiale della Poesia, ideata e istituita nel 1988 dal Prof. Domenico Simi de’ Burgis al Lido di Venezia e avvalorata dall’imponente “timbro” dell’Unesco, cioè dall’inclusione “dell’idea” al patrimonio immateriale dell’umanità, e rafforzata, più tardi, dall’Alto Patrocinio Quirinalesco, sancito nell’anno 2004 da Carlo Azelio Ciampi.

Assieme a Parigi – alla Giornata Mondiale – si è ben presto inserito il Centro Studi di Guardialfiera sicché, proprio su questa nostra piccola, cara terra natale, poeti da ogni dove vennero a tripudiare, a declamare le loro strofe e a condividere la loro quota di felicità.

Ora – per omaggiare il capoluogo di Regione, per il tema assegnato e per richiesta dei poeti Campobassani – i poeti si troveranno gomito a gomito a Campobasso, presso il Museo dei Misteri, in via Trento n. 3, a partire dalle ore 10.00 e sino alle ore 13.00, dove verranno blandite carezze istituzionali da parte delle Istituzioni comunali, provinciali e regionali, da Vincenzo di Sabato, e dal padrone di Casa arch. Liberato Teberino.

E, via con la prima girandola di poesie recitate dagli autori, ingentilite da analisi critiche ed estetiche, intervallate da sketch, e da “‘na voce e na chitarra” di Lino Rufo.

E, di nuovo, “vortici in rima”.

Ricorre quest’anno anche il 20° della morte di Mario Luzi – poeta, drammaturgo, critico letterario, senatore a vita; indiscusso pensatore fra i più liberi e nobili del Novecento letterario italiano, deceduto il 28 febbraio 2005. La sua figura verrà tratteggiata da Carol Guarascio e da Elèna Varanese, due creature e colte nobildonne d’altri tempiA ciascun autore verrà poi conferito il diploma d’onore, in artistiche pergamene stilate in gotico moderno, dalla mano raffinata di Maria Pia Minichetti.

Attori della 37^ edizione:

Associazione Poesia 2 ottobre, tenutaria del marchio e della manifestazione

Associazione Artemusa Aps Ente di terzo Settore

Centro Studi Storici di Eboli

Assessorato all’Istruzione del Comune di Campobasso

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise

Patrocini da parte della Presidenza del Consiglio Regionale e dell’Associazione Misteri e Tradizioni.

La 37^ edizione vorrà ricordare un figlio illustre del Molise che è da poco volato in cielo: Onorato Bucci, docente universitario, vaticanista, saggista e grande uomo dalla cultura poetica.

