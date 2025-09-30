

BONEFRO. Nell’ambito della rassegna “Piccolo cinema di comunità” il Piccolo Ambulatorio Sociale di Comunità, in collaborazione col Comune di Bonefro e la Cooperativa Sociale Sirio, invita all’evento “La città che cura – Proiezione e dibattito”, in programma per giovedì 2 ottobre dalle ore 18:00 presso la Sala consiliare del Comune.

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale e dell’équipe del Pasc, per poi proseguire con la proiezione del documentario che dà il nome all’evento, “La città che cura” (Erika Rossi, 2013).

Il film racconta un’esperienza concreta di medicina territoriale e salute partecipata, ispirata al lavoro portato avanti a Trieste dal Comune insieme ad altri partner istituzionali e del privato sociale, riconosciuto a livello internazionale come modello innovativo. Seguendo le storie di tre beneficiari del progetto e dell’équipe stessa, il documentario mostra come la cura possa uscire dai luoghi tradizionali per entrare nella vita quotidiana, intrecciandosi con la dimensione urbana e sociale. Una riflessione che si avvicina molto all’esperienza del Piccolo ambulatorio di Bonefro e che pone al centro l’idea di una città più inclusiva, solidale e attenta al benessere dei suoi abitanti.

A seguire, si terrà un dibattito aperto al pubblico, con gli interventi di: Carla Ciamarra, psicoterapeuta del Centro di Salute Mentale di Termoli; Roberto De Lena, assistente sociale de La città invisibile di Termoli; Mirco Di Sandro, sociologo e ricercatore presso l’Università Roma Tre, socio del Centro Indipendente Studi dell’Alta Valle del Volturno; Tommaso Gualano, psichiatra e direttore del Centro di Salute Mentale di Isernia.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.