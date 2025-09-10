La Croce Rossa di Termoli cerca nuovi volontari

TERMOLI. Se hai mai pensato di fare qualcosa di concreto per gli altri, di metterti in gioco e diventare parte di una rete che opera in tutto il mondo, questo è il momento giusto: la Croce Rossa Italiana – Comitato di Termoli ha aperto le iscrizioni al nuovo corso base per diventare volontario.

Non si tratta solo di formazione, ma di un vero e proprio percorso umano, fatto di esperienze, relazioni e crescita personale.

Partecipando al corso, potrai scoprire tutti i percorsi formativi che ti permetteranno di arricchire le tue competenze, vivere esperienze significative nei servizi offerti dalla Croce Rossa e conoscere da vicino i volontari che ogni giorno si impegnano in prima linea. Entrare nella CRI significa diventare parte di un’associazione presente in tutto il mondo, fondata su valori di solidarietà, neutralità e impegno verso il prossimo.

Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma Gaia, e per qualsiasi informazione puoi contattare il numero 347.7997828, scrivere all’indirizzo termoli@cri.it o recarti direttamente in Via Amalfi 1, Termoli.

Anche tu puoi fare la differenza: non servono superpoteri, basta la volontà di esserci. Se senti che è arrivato il momento di dare un contributo, di fare qualcosa che conti davvero, la Croce Rossa ti aspetta.