La festa di San Michele racconta le tradizioni di ieri

COLLETORTO. Una festa dal sapore autunnale che esalta i cammini della fede, tra storia, tradizione e culto devozionale, nel periodo in cui lo sguardo è destinato al promontorio del Gargano. Dove appunto l’Arcangelo Michele fa sentire, nel cuore della vivida roccia, la sua presenza più bella. Qui l’andirivieni dei cammini micaelici è sempre vivo. Affascina segretamente chi crede. E fa riflettere profondamente chi si allontana dalla fede. Una devozione ovunque molto sentita. A Colletorto viene testimoniata da due statue secolari nelle due chiese principali dell’abitato. La statua piu’ venerata, portata a spalla nel giorno della festa, si trova nella chiesa di San Giovanni Battista. Si deve all’artista campobassano Paolo Saverio Di Zinno (1718 – 1781) nella seconda metà del Settecento. Si tratta di una pregevole scultura lignea. San Michele ha l’aspetto gentile e giovanile. È il trionfo del bene sul male. Raffigurato da un diavolo mostruoso ai suoi piedi. La composizione scultorea è leggera e sospesa tra terra e cielo. Qui ad arte c’è l’imprimatur del Di Zinno. L’essenza di uno spirito che trascina. Vivace, dinamico e al tempo stesso celestiale.

I suoi movimenti spingono verso l’alto dopo aver debellato il male. È la strada in definitiva da seguire. Il respiro più autentico del Di Zinno colpisce. E’ senz’altro da collegare alle macchine settecentesche dei Misteri campobassani che sfilano ondeggianti, tra cielo e terra, appunto, nella festa del Corpus Domini del capoluogo molisano. Nei dettagli la statua esalta i simboli dell’Arcangelo: l’elmo, la corazza, le ali spiegate, le catene, la spada e la bilancia. La dinamica dei gesti, il candore espressivo e la serenità conseguita riaffermano l’essenza della vita. Nella Chiesa del Monastero, voluta a sue spese da Bartolomeo Rota, si conserva un’altra statua del tutto diversa nel suo linguaggio espressivo. È in cartapesta e alquanto colorata. Si deve ai grandi maestri cartapestai della famiglia Mazzeo di Lecce, che vantano una tradizione nel settore di antica memoria.

In paese i legami con l’Arcangelo Michele sono ancora forti. Almeno una volta all’anno si deve andare a Montesantangelo per visitare i luoghi sacri nelle viscere rocciose del santuario. Si ricordano gli antichi cammini con gli animali e i carri, e le soste necessarie a San Severo prima di raggiungere l’estremità del Gargano. Qui i fedeli dormivano all’epoca all’aperto vicino ai carri, oppure nei cortili delle vecchie dimore rurali. I fedeli avevano un nome che li distingueva: “I Sammechelare”. Rintronava per le vie del paese la loro voce, quando in processione rientravano dopo il lungo e faticoso viaggio. La festa è in programma domenica 28 settembre. Ore 17.30 Santa Messa del vescovo Claudio Palumbo. Ore 18.30 processione della statua accompagnata dalla Banda di Larino. Ore 20 spettacolo pirotecnico offerto da tutti i Michele del paese. Ore 21.30 spettacolo musicale di Diego Sanchez tributo a Massimo Ranieri. Il comitato ringrazia tutti e augura una buona festa.

Luigi Pizzuto