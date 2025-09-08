La musica che commuove la Polonia: il tour di evangelizzazione di don Elio Benedetto

PALATA. Un sacerdote per l’anima polacca. Il tour di evangelizzazione di don Elio Benedetto, parroco di Santa Maria la Nova in Palata, ha superato i confini italiani per approdare in Polonia, portando un messaggio di speranza e fede. L’invito, partito da una delegazione polacca di Raszków – città gemellata con Palata – durante la Festa della Madonna del Carmine, ha trovato in don Elio un entusiasta riscontro. L’accoglienza in terra polacca è stata calorosa e sincera, segno di un legame spirituale profondo che si è subito instaurato. Don Elio è stato accolto con grande onore, partecipando a eventi di rilievo per la città, a incontri con rappresentanti politici e civili, dipendenti comunali e visite presso Santuari locali, a testimonianza del rispetto e della stima che il popolo polacco nutre nei confronti della sua missione.

Musica di fede nel santuario di Santo Wojciech

Il primo dei due appuntamenti si è tenuto il 30 agosto 2025 presso il Santuario di Santo Wojciech (Adalberto) a Janków Zalesny. In un’atmosfera di profonda spiritualità, la musica di don Elio ha saputo toccare i cuori dei presenti, offrendo un momento di intensa riflessione.

Il concerto, parte integrante del suo percorso di evangelizzazione giubilare, ha mostrato come le note possano essere un veicolo potente per la preghiera e la meditazione. Il culmine emotivo della serata è stato raggiunto con l’esecuzione dell’Hallelujah di Cohen, rivisitata con le parole della Kalenda di Natale, il cui testo è stato adattato dal noto biblista don Giuseppe De Virgilio, docente presso la Pontificia Università della Santa Croce in Roma.

La melodia, già carica di significato, è stata arricchita dalla solennità del testo liturgico, e ha commosso profondamente i fedeli, molti dei quali non hanno trattenuto le lacrime. Le parole, tradotte nella lingua nazionale, hanno permesso a tutti di comprendere la profondità del messaggio spirituale, creando una comunione unica tra l’artista e il suo pubblico.

Un concerto per la festa della trebbiatura

Il giorno seguente, 31 agosto 2025, don Elio si è esibito in un contesto completamente diverso ma non meno significativo: la Giornata della Trebbiatura, un’importante festa locale di Raszków che ha richiamato oltre tremila persone, tra cui autorità civili e militari e parlamentari del Parlamento europeo.

L’evento ha visto don Elio condividere il palco con i rappresentanti delle varie contrade di Raszków, che hanno presentato canti della tradizione polacca, in un bellissimo scambio culturale e spirituale. L’esibizione di don Elio è iniziata prima della Solenne Celebrazione Eucaristica, ma il successo del concerto del giorno precedente ha fatto sì che il Sindaco chiedesse a gran voce il bis dell’Hallelujah di Cohen unito alla Kalenda di Natale, richiesta accolta con entusiasmo, testimoniando quanto la sua musica avesse già lasciato un segno indelebile.

La spiritualità di un tour che evangelizza

Il tour di don Elio Benedetto non è un semplice susseguirsi di concerti. È una vera e propria missione di evangelizzazione in musica. Ogni brano diventa un’occasione per riflettere, meditare e intraprendere un cammino di fede più profondo.

Don Elio, attraverso le sue parole e le sue note, guida i fedeli a riscoprire la bellezza e la speranza del messaggio cristiano, specialmente in questo anno giubilare. La sua capacità di unire musica d’autore e catechesi rende ogni evento un’esperienza unica, capace di toccare le corde più intime dell’anima e di infondere un senso di pace e speranza. La sua musica, supportata dalla traduzione dei testi, ha permesso al pubblico polacco di accogliere appieno il messaggio spirituale, dimostrando che la fede non conosce barriere linguistiche.

Sulle orme di San Giovanni Paolo II

Prima di ripartire, don Elio ha ricevuto un’altra graditissima sorpresa da parte del Sindaco: quest’ultimo, assieme alla moglie e al vicesindaco, lo hanno accompagnato in pellegrinaggio al famosissimo Santuario di Częstochowa, dove si venera la prestigiosa immagine della Madonna Nera, molto cara anche a San Giovanni Paolo II.

Per don Elio, questo pellegrinaggio è stato un’ulteriore conferma della sua missione, ma anche un momento di profonda comunione con la fede e la devozione del popolo polacco. Ha potuto sperimentare come in Polonia la Chiesa sia vissuta come realtà vicina e protettiva, un vero rifugio spirituale. La visita a Częstochowa non è stata solo un’occasione per onorare la Vergine, ma anche per immergersi nello spirito della nazione polacca, un popolo che ha saputo resistere alle avversità grazie alla sua incrollabile fede.

Una missione che continua

Il successo dei concerti in Polonia non è stato solo un trionfo artistico, ma un segno evidente della forza della fede e dell’universalità della musica cristiana d’autore. Don Elio Benedetto ha saputo offrire momenti di alta spiritualità e profondo coinvolgimento, dimostrando che la musica è un linguaggio capace di parlare direttamente al cuore, superando ogni barriera culturale e geografica.

Il tour polacco si inserisce perfettamente nel suo percorso di evangelizzazione per il Giubileo, e l’accoglienza ricevuta è un incoraggiamento a proseguire con la sua missione, portando speranza e gioia del Vangelo in tutto il mondo. Il suo lavoro rappresenta una testimonianza vivente della capacità della Chiesa di rinnovarsi attraverso arte e cultura, offrendo al mondo contemporaneo un messaggio di speranza che non delude mai.