La Pro loco Colleniso saluta Francesco Cassetta e accoglie Alessio Di Felice

GUGLIONESI. Cambio della guardia alla Pro loco “Colleniso” di Guglionesi. Lo scorso 15 settembre 2025, nella sede di Via Usconio, i soci si sono ritrovati per l’assemblea che ha ufficializzato l’ingresso dei nuovi membri nel consiglio dell’associazione, segnando la fine del mandato del presidente uscente Francesco Cassetta.

Le elezioni, svoltesi il 12 settembre, hanno visto una partecipazione attiva e appassionata dei soci, confermando quanto la Pro Loco resti un punto di riferimento per la vita culturale e turistica della città.

Il nuovo consiglio vede al vertice Alessio Di Felice, con 35 voti, seguito da Genziana Raimondo (22 voti), Mirco Desiderio (13), Laura D’Agata (12) e Giuseppe Martino (10). Completano la squadra Nicola Cipolletti, Michele Vaccaro, Massimiliano D’Agata, Vittorio Sabetta, Nicola Di Lena, Andrea Paolone e Marco D’Onofrio.

Durante l’assemblea, il Consiglio direttivo ha voluto rendere omaggio a Francesco Cassetta con parole di riconoscenza e gratitudine:

“Hai guidato la nostra Associazione con disponibilità instancabile, energia contagiosa e una costanza che non è mai venuta meno, anche nei momenti più complessi. Hai rappresentato la Pro loco con dignità, passione ed entusiasmo, facendo crescere la nostra realtà sul territorio. Il grande vuoto che lasci non è fatto solo di ruoli e responsabilità ma soprattutto di presenza, di esempio e di quella carica positiva che ci ha spronato a fare sempre un passo in più. La tua eredità – fatta di passione ed amore sincero per la comunità – è preziosa e concreta: un patrimonio di iniziative, relazioni e buone pratiche che resteranno come fondamenta solide per il futuro della Pro Loco.”

Un altro momento di riconoscimento è stato dedicato a Antonio Giordano, il cui lavoro dietro l’obiettivo ha contribuito a raccontare le storie e gli eventi della Pro Loco in maniera unica:

“Grazie di cuore per tutto quello che hai donato alla Pro Loco. La tua dedizione e la passione con cui hai curato la nostra immagine hanno reso possibile raccontare le nostre storie in maniera indimenticabile. Hai saputo catturare sorrisi, gesti, sguardi e atmosfere con delicatezza, trasformando ogni momento in un tesoro condiviso”.

Con il nuovo consiglio, la Pro loco “Colleniso” punta a rafforzare le attività culturali e turistiche, promuovere eventi e manifestazioni, e continuare a valorizzare il patrimonio storico e artistico di Guglionesi, mantenendo viva la passione e l’entusiasmo che Francesco Cassetta e Antonio Giordano hanno saputo trasmettere negli anni.