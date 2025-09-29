La termolese Carla Di Pardo al “Festival del libro d’arte” a Bologna

TERMOLI. Si è conclusa oggi, domenica 28 settembre, la terza edizione di Books – Festival del libro d’arte, ospitata nella Sala delle Ciminiere del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna. L’evento, tenutosi dal 26 al 28 settembre, ha riunito artisti, editori, curatori e appassionati attorno al libro come forma d’arte e spazio di ricerca.

Books si conferma come appuntamento di rilievo nel panorama nazionale, con esposizioni dedicate a libri d’artista, edizioni rare e progetti editoriali sperimentali provenienti da diversi paesi. Numerosi gli incontri con direttori di musei, gallerie, riviste e promotori culturali, in un clima di confronto aperto e interdisciplinare.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai giovani: studenti di Accademie e Scuole d’Arte hanno presentato prototipi e tavole originali, offrendo uno sguardo fresco e innovativo sul libro d’arte.

Tra gli artisti presenti, anche l’artista termolese Carla Di Pardo, che ha partecipato con due opere: Fuori Porta. La Speranza e non abbiamo nulla da perdonare. Living in the box. I lavori sono stati esposti all’interno di due progetti curati da Alessandra Scappini e Rosario Mazzeo: 100×100 libri d’artista e L’arte in scatola, promossi rispettivamente dalle Gallerie Sincresis di Empoli e Civico 23 No Profit Art Space di Salerno.

BOOKS si inserisce in un anno particolarmente significativo per Bologna, che nel 2025 si conferma capitale mondiale del libro e dell’illustrazione per l’infanzia, grazie anche alla Bologna Children’s Book Fair e al progetto BOOM! Crescere nei libri.