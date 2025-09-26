L’ambiente in aiuto dei più bisognosi: donazione alla Caritas parrocchiale

TERMOLI. Un gesto concreto di solidarietà arriva dal settore ambientale. Ieri mattina, la ditta Nicoletti Servizi — leader nella raccolta di indumenti usati e rifiuti tessili, nonché partner della Rieco Sud per servizi ambientali sul territorio — ha donato materiale scolastico alla Caritas parrocchiale di Santa Maria degli Angeli, offrendo un aiuto tangibile alle famiglie in difficoltà.

«Le donazioni di materiale scolastico alla Caritas rappresentano un concreto aiuto per le famiglie in difficoltà, in quanto permettono ai bambini di iniziare l’anno scolastico con il necessario per lo studio», ha dichiarato Filomena Pellicciotta, referente dell’associazione.

La risposta della ditta Nicoletti Servizi all’appello della Caritas è stata immediata, dimostrando come l’impegno ambientale possa tradursi anche in azioni di valore sociale

L’auspicio, condiviso dai promotori dell’iniziativa, è che questo gesto venga emulato da altre realtà operative sul territorio, affinché la rete di solidarietà si rafforzi e si estenda a beneficio delle fasce più fragili della comunità.