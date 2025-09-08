L’anniversario della consacrazione episcopale del vescovo Claudio Palumbo

TERMOLI. La Diocesi di Termoli-Larino esprime i più sinceri auguri al suo Pastore, sua eccellenza monsignor Claudio Palumbo, per l’ottavo anniversario della sua consacrazione episcopale, avvenuta l’8 settembre 2017, nella Festa della Natività della Vergine Maria.

La Diocesi innalza al Signore lodi e preghiere per il ministero episcopale di Mons. Palumbo al servizio della nostra Chiesa locale.

Presbiteri, diaconi, religiosi, religiose, tutto il mondo del laicato e l’intera comunità diocesana si uniscono nella comunione di preghiera e gratitudine, auspicando generosi aiuti e costante intercessione dalla Vergine Maria, Ipsa propitia pervenis.