L’arte incontra lo sport: al Macte i ragazzi dell’Air Basket Italiangas Termoli

TERMOLI. Interessante iniziativa della direttrice del Macte, dottoressa Caterina Riva, che, prendendo spunto da un’opera presente alla 64ª Edizione del Premio Termoli realizzata dall’artista Roberto Fassone – che oltre a essere artista è anche giocatore di basket – ha pensato bene di invitare i ragazzi dell’Air Basket Italiangas Termoli a visitare la mostra.

Un’idea lungimirante e istruttiva, accolta con entusiasmo dai giovani atleti, che da poco hanno ripreso la preparazione in vista della nuova stagione. Ad accompagnarli c’erano il direttore generale Basso Lanzone, che ha donato alla direttrice una maglietta della squadra, molto apprezzata, e l’allenatore in seconda, il mitico Massimo Pezzella.

Durante la visita, i ragazzi si sono soffermati sulle opere e, su invito della direttrice, hanno espresso il loro giudizio su quelle che hanno colpito maggiormente la loro attenzione. Una mattinata diversa, che ha alleggerito per qualche ora la dura preparazione fisica di questo avvio di stagione.

All’uscita dal Macte, però, i volti dei giocatori sono tornati seri: al PalaSabetta li attendeva infatti coach Marinelli per la seduta di allenamento mattutina, seguita, dopo il pranzo, da quella pomeridiana.

La dottoressa Riva, nell’intervista, ha assicurato che dopo il basket ci saranno molte altre possibilità di incontro tra arte e sport, a conferma della volontà del museo di aprirsi sempre di più al territorio e ai suoi protagonisti.