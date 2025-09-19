Laura D’Angelo apre il Festival “Dialoghi di carta” a Cagliari

MONTENERO DI BISACCIA. L’insegnante e scrittrice montenerese Laura D’Angelo apre il Festival letterario di Promozione alla Lettura “Dialoghi di carta” a Cagliari, in Sardegna nelle giornate del 18 e 19 settembre.

L’autrice molisana scrittrice e critico letterario, docente a contratto presso l’Università degli Studi del Molise, ha presentato Cuore puro, (IL / Interno Libri Edizioni – 2024 I ristampa 2025): un prezioso diario in versi in cui la poetessa descrive con una scrittura lirica, dai toni intimistici, in un piccolo gioiello di semplicità e grazia, gli stati d’animo, le sensazioni, il perdersi e il ritrovarsi, la nostalgia e il dolore, la felicità e l’incanto dell’amore. Hanno dialogato con l’autrice Luca Masala e Mauro Liggi, con gli intermezzi poetico-musicali a cura di OfficinAcustica con l’attrice e cantante Anna Lisa Mameli e Corrado Aragoni al pianoforte, per un’antologia di canzoni ispirate a “Cuore Puro”. L’edizione del Festival di quest’anno ha avuto il tema: “Per restare umani”.

La cultura dunque come antidoto alla barbarie, per una educazione al sentire e all’umano. Il Festival Dialoghi di Carta / Festival Letterario di Promozione della Lettura organizzato dall’associazione culturale La Fabbrica Illuminata E.T.S. con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cagliari e con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna. La kermesse – con un’attenta programmazione curata dalla scrittrice Rossana Copez e del giornalista e scrittore Giovanni Follesa – affronta temi cruciali del presente.