Mensa scolastica a Termoli: date di apertura e iscrizioni online

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali, Mariella Vaino, comunica le date di apertura della mensa scolastica.

15 settembre : avvio per gli asili nido

: avvio per gli 29 settembre: apertura per la scuola dell’Infanzia e per la Primaria

Intanto si ricorda che sono già aperte le iscrizioni online per la mensa scolastica, anno scolastico 2025/2026.

L’iscrizione può essere perfezionata tramite il seguente link: https://termoli.ristonova.it/portale oppure tramite il motore di ricerca Google: Novaportal Termoli.

I bambini che non risultassero iscritti o riconfermati online non potranno usufruire del servizio.

Il costo del pasto è di 4 euro per il primo figlio, mentre per il secondo e oltre è di 3,60 euro.

Per le famiglie il cui ISEE non supera i 9.000 euro, è prevista la compartecipazione del Comune di Termoli al costo del pasto.

Alla domanda deve essere allegata la copia di un documento in corso di validità. In allegato sono indicate tutte le modalità per l’iscrizione online.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Dott.ssa Gina D’Ascenzo : 0875/712503

: 0875/712503 Dott.ssa Gabriella Sabato: 0875/712514

oppure inviare una mail a: ginadascenzo@comune.termoli.cb.it

Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il sito dell’ente all’indirizzo: www.comune.termoli.cb.it