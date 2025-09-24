Meteora, la memoria della Fidapa di Termoli entra nella Biblioteca comunale

TERMOLI. Domani, giovedì 25 settembre, alle ore 9:30, la Biblioteca comunale “G. Perrotta” di Termoli accoglierà un prezioso dono: la raccolta completa dei 26 numeri di Meteora, il periodico della Fidapa sezione di Termoli, nato nel 1986 da un’idea della socia fondatrice Wilma Costantini.

L’iniziativa, che apre ufficialmente alla città una parte significativa dell’archivio del sodalizio, rappresenta un gesto di condivisione culturale e di valorizzazione della memoria associativa. I fascicoli, selezionati e custoditi con cura dalla socia coordinatrice del comitato di redazione Anna Maria Sciarretta, saranno ora patrimonio consultabile della comunità, grazie anche al catalogo predisposto dalla presidente e direttrice responsabile della rivista Fernanda Pugliese, che raccoglie copertine e sommari di ogni numero per facilitarne la lettura.

Alla cerimonia di consegna parteciperanno l’assessore alla cultura Michele Barile, la direttrice della biblioteca Marilena Piermatteo, il comitato di direzione della Fidapa con la vice presidente Carla Di Pardo, la tesoriera Teresa Senese, le segretarie Adelmina Di Cienzo e Rossella De Rosa, le socie della sezione e, in un momento particolarmente significativo, la neo eletta presidente nazionale Fidapa Anna Musacchio.

Un’occasione per celebrare il valore della stampa associativa, il ruolo delle donne nella cultura locale e il legame profondo tra la Fidapa e la città di Termoli.