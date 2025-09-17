“Metti il tuo pigiama e preparati a correre… per una buona causa”

TERMOLI. “Metti il tuo pigiama più comodo e preparati a correre… per una buona causa!”. Termoli si prepara ad accogliere la Pigiama Run, l’evento solidale organizzato da Lilt-Associazione Provinciale di Campobasso, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di associazioni locali. La manifestazione si terrà venerdì 26 settembre 2025 a partire dalle ore 18, in piazza Monumento.

L’iniziativa invita i partecipanti a correre o camminare indossando il pigiama, un gesto simbolico di vicinanza ai bambini che, a causa della malattia, trascorrono molto tempo in pigiama. Si tratta di una corsa e camminata non competitiva che unisce sport, solidarietà e divertimento.

Percorsi e programma

La Pigiama Run propone due percorsi distinti: una camminata adatta a tutti, che attraverserà il borgo antico di Termoli, e una corsa per chi desidera mettersi alla prova, supportata dalle associazioni locali di runners. L’evento prenderà il via con l’apertura del village alle ore 18, dove sarà possibile completare le iscrizioni e ritirare il pettorale.

Iscrizioni e pacco gara

La partecipazione prevede una donazione minima di 15 euro. Gli iscritti riceveranno il pettorale e il pacco gara con omaggi dei partner, fino a esaurimento scorte. Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il sito www.pigiamarun.it/termoli, attraverso il QR code sui materiali informativi o direttamente la sera dell’evento in piazza Vittorio Veneto presso il banchetto LILT.

Finalità

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a sostenere i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie. La Pigiama Run si svolge ogni settembre, mese dedicato in tutto il mondo al Gold Ribbon, simbolo della lotta contro i tumori pediatrici.

L’evento rappresenta un’occasione di sport e aggregazione, ma soprattutto un gesto concreto di solidarietà verso i bambini e le famiglie che affrontano quotidianamente la malattia.