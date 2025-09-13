Militari di Guardialfiera e la visione mariana nel golfo di Trieste

GUARDIALFIERA. Dalla visione in cielo di Maria santissima del Carmine ai militari guardiensi incolumi, durante la Grande Guerra, in un furioso conflitto a Trieste: era il 10 settembre 1917.

Don Stefano Lamera, sacerdote paolino – immagine di spiritualità evangelica – sul finir del ‘900, infiamma un gruppo di intellettuali cattolici ad Ariccia e li agita annunciando loro anche la crescente offensiva di Satana nel mondo, a scadenza bicentenaria.

La chiarisce così: anno 1517, “Riforma Luterana”: Dio sì, Cristo sì, Chiesa no.

Anno 1717, “Massoneria”: Dio sì, Cristo no, Chiesa no.

Anno 1917, “Marxismo”: Dio no, Cristo no, Chiesa no.

E, raggiunto l’anno 1917, don Lamera blocca le scadenze.

Perché è intervenuta Maria il 13 maggio a Fatima, che sbaraglia l’avanzata satanica e riconduce il mondo a Dio.

La Madre di Cristo si manifesta a Lucia, Francesco e a Giacinta: tre fanciulli che assimilano i messaggi e ne interpretano i segreti.

Quelle manifestazioni incrementeranno la devozione al cuore di Maria e susciteranno progressi più alti e più vigorosi nella pietà cristiana.

In quel 1917, il 10 settembre, in piena Guerra Mondiale, persino Guardialfiera, infimo punto geografico sperduto nell’universo, percepisce – ma favorevolmente – la vicinanza della Madre di Dio.

Al crepuscolo, una battaglia epica si scatena sui pendii collinari fra cielo, terra e mare attorno al Golfo di Trieste.

È scontro possente tra eserciti contrapposti.

La terra si contorce sotto il fuoco e il ferro; il cielo si lacera come fumo; il mare si ribella infrangendosi contro le coste con onde furiose.

Lo specchio della violenza si scatena, le forze si fondono in una infernale coreografia di distruzione.

È carneficina! Ma un plotone è illeso.

In mezzo all’infuriare del buio, c’è un grappolo di soldati guardiesi.

D’improvviso essi vengono estasiati.

Fra un balenìo sfumato, intravedono in alto i lineamenti ed il volto della B.V. del Carmine, così com’è delineato dalla statua di Guardialfiera, scolpita dal sordomuto Gabriele Falcucci di Atessa.

Persino pochi altri sconosciuti commilitoni – ignari, mai venuti a Guardia – assistono sulla baia alla medesima visione e se la raccontano vicendevolmente con la medesima incredibile precisione.

Alla proclamazione della vittoria e a pochi giorni dallo storico 4 novembre 1918, i nostri soldati rimpatriano.

In paese narrano presto l’avvenimento anche all’Arciprete Donato Caluori il quale, là per là, resta interdetto: è calmo.

Non grida al miracolo.

“È un segno della presenza di Dio, è un atto meraviglioso”, esclama.

E non ritiene d’avviare procedure canoniche tese a convalidare il prodigio.

Non vuole altre prove.

Crede in ciò che Dio ha fatto in quel 10 settembre a questi nostri giovani trincerati dallo Scapolare della Madonna del Carmine.

Proprio da quell’Abbatiello infilzato da lui stesso al collo e sulla “scapola”, prima di andare al fronte.

Lo Scapolare è, infatti, il privilegio nell’Ordine Carmelitano.

E, così, il prete decide di santificare e perpetuare il favore divino.

Commissiona un quadro su tela ad Arnaldo De Lisio, maestro del colore di Castelbottaccio il quale, sotto la fulgente immagine di Maria, sintetizza con mirabile sobrietà il racconto dello storico belligerante scenario triestino.

Nel 1919, secondo anniversario “della grazia”, il Quadro è pronto.

E da allora, e nell’ora di quel segno divino, passa in processione precuscolare tra festoni e luminarie; gira in paese in mezzo a palloncini e stelle di canna e carta velina, simboli perenni di quella battaglia – sospesi da funicelle, da una finestra o da un balcone all’altro, lungo l’intero percorso processionale.