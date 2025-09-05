Notte dipinta di rosso: la Luna si tinge di sangue

TERMOLI. Il 7 settembre il cielo offrirà uno spettacolo raro e affascinante: una eclissi lunare totale, che trasformerà il nostro satellite in una suggestiva “Luna di sangue” per un’ora e 22 minuti.

Un fenomeno che sembra magia, ma è pura scienza. L’eclissi si verifica quando la Terra si interpone tra Sole e Luna, proiettando la propria ombra sul disco lunare.

La Luna, però, non scompare: l’atmosfera terrestre filtra e piega la luce solare, lasciando passare soprattutto le sfumature rosse, le stesse che incendiano i tramonti.

Così la superficie lunare si tinge di un rosso profondo, regalando a chi osserva la sensazione di assistere a un rito antico e misterioso.

L’eclissi sarà visibile dalle Americhe, dall’Europa, dall’Africa e da ampie zone dell’Asia.

Non servono strumenti particolari per godersi lo spettacolo: basterà allontanarsi dalle luci artificiali e scegliere un punto panoramico. Binocoli e telescopi permetteranno di cogliere dettagli unici, ma anche un semplice smartphone può immortalare la magia della Luna vestita di rosso.

In Italia l’eclissi sarà perfettamente visibile, con sfumature diverse a seconda delle regioni. A Termoli, e in generale nel Centro-Sud, la Luna sorgerà già immersa nella totalità dell’eclissi, come se emergesse dall’Adriatico in abito porpora.

Orari principali (ora italiana):

Ingresso nella penombra: 17:28 (Luna sotto l’orizzonte)

(Luna sotto l’orizzonte) Inizio eclissi parziale: 18:27 (Luna sotto l’orizzonte)

(Luna sotto l’orizzonte) Inizio totalità: 19:30 (Luna sotto l’orizzonte)

(Luna sotto l’orizzonte) Sorgere della Luna: circa 19:45 , già completamente rossa

, già completamente rossa Massimo dell’eclissi: 20:12

Fine totalità: 20:52

Uscita dall’ombra: 21:56

Fine eclissi (uscita dalla penombra): 22:55

Per secoli la “Luna di sangue” è stata avvolta da leggende e timori: presagi di sventura, segni divini, richiami al mistero. Oggi conosciamo le leggi dell’ottica e dell’astronomia che spiegano il fenomeno, ma il suo potere evocativo resta intatto.

Il 7 settembre sarà un’occasione per sentirci parte di una storia più grande: la stessa Luna che osservavano i nostri antenati ci regalerà ancora una volta lo stupore di un cielo che sa sorprendere.

Quando la Luna si vestirà di rosso, sarà come un promemoria celeste: l’universo è immenso, e noi, pur minuscoli, ne siamo spettatori privilegiati.