Oltre l’estate: l’incanto silenzioso di settembre

TERMOLI. Settembre arriva con il passo lieve della fine. L’estate si ritira in silenzio, lasciando dietro di sé il profumo della sabbia ancora calda e la malinconia dei giorni pieni di voci e colori.

Termoli, che per mesi è stata un teatro di risate, ombrelloni e serate animate, si svela ora in una veste nuova, quasi segreta. Intima, come un volto che si lascia scoprire solo da chi sa guardare oltre l’apparenza.

Il sole, pur non avendo perso la sua forza, non grida più la sua luce: ora sussurra. Accarezza la battigia con un calore meno impetuoso, esaltando i riflessi dorati che la sabbia custodisce come ricordi preziosi.

Il mare, da compagno rumoroso delle vacanze, si fa un respiro lento, un confidente silenzioso che riflette un cielo di un blu profondo.

Le barriere frangiflutti, immobili e solenni, sembrano sentinelle di un regno che si riposa in attesa della prossima stagione.

Anche il lungomare, svuotato dal frastuono estivo, diventa il palcoscenico per passeggiate solitarie o per i passi intrecciati di chi si tiene per mano.

Poche figure si muovono in quest’immensità: c’è chi cerca l’ultimo abbraccio dell’estate e chi, forse, trova nel mare settembrino una promessa di quiete.

All’orizzonte, una vela solitaria sembra sospesa tra il ricordo e l’attesa, tra ciò che è stato e ciò che verrà.

E mentre il vento porta con sé il primo profumo d’autunno, Termoli rimane lì, fedele custode di una bellezza che non conosce il tempo.

Un mare che respira, che consola e che aspetta, pronto a raccontare ogni giorno una storia nuova a chi avrà il cuore di ascoltarla.