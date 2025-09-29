Ottobre Rosa: Asrem e Lilt insieme per la prevenzione

MOLISE. In occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione delle patologie oncologiciche e alla promozione della salute femminile, si rafforza la collaborazione tra l’Asrem e la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Campobasso ed Isernia.

In particolare l’Associazione di Isernia supporterà il Consultorio Familiare della cittadina pentra, e delle altre realtà afferenti all’ambito, nelle attività di screening previste sul territorio. Per tutto il mese di ottobre, sarà individuata una giornata settimanale dedicata ai controlli ginecologici rivolti alle donne tra i 25 e i 64 anni, come previsto dagli attuali programmi di prevenzione. La LILT provvederà, così, a diffondere informazioni dettagliate sull’iniziativa e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Una sinergia, quella tra ASReM e LILT che promuove, ancora una volta, l’adesione agli screening, facilitando l’accesso ai servizi e contribuendo a raggiungere fasce sempre più ampie della popolazione. Una collaborazione virtuosa, dunque, che mette al centro la salute delle donne e che rappresenta un modello efficace di integrazione tra sistema sanitario pubblico e associazionismo.