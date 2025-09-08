Petacciato celebra Sant’Antonio: fede e tradizione tra carri e fuochi d’artificio

PETACCIATO. A Petacciato è tradizione consolidata festeggiare Sant’Antonio da Padova non il 13 giugno, come da calendario liturgico, ma la seconda domenica di settembre.

Una scelta legata al passato contadino della cittadina bassomolisana: a giugno, infatti, i fedeli erano impegnati nella mietitura del grano e non avrebbero potuto partecipare con la dovuta devozione. Da qui la decisione, tramandata nei secoli, di spostare la ricorrenza al mese di settembre.

La festa, molto partecipata, negli ultimi anni si è arricchita anche della presenza di carri trainati da buoi, addobbati in onore del Santo. Alla celebrazione hanno preso parte il sindaco Antonio Di Pardo e alcuni assessori comunali.

La processione, guidata dal parroco don Mario Colavita, ha attraversato le vie del centro storico e della zona nuova del paese, fino a raggiungere la chiesa di Santa Maria alle Case Vecchie.

Dopo i ringraziamenti del sindaco, don Mario ha impartito la benedizione agli animali che avevano trainato i carri e a tutti i fedeli presenti, prima di concludere con lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Una festa popolare che testimonia, ancora una volta, come la forza di una comunità risieda nella capacità di preservare e tramandare le proprie tradizioni.