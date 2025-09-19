Pigiama Run per sostenere i bimbi malati di tumore

TERMOLI. Venerdì 26 settembre torna a Termoli la Pigiama Run, l’unica corsa e camminata in pigiama per sostenere i bambini malati di tumore.

L’Associazione Provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è alla sua terza edizione e quest’anno ci saranno tante conferme ma anche tante novità. L’evento quest’anno si terrà in contemporanea in più di 30 città italiane oltre che in modalità anywhere.

Una corsa per divertirsi e fare sport ma senza tralasciare l’obiettivo della solidarietà. Con il ricavato proveniente dalle iscrizioni la LILT Campobasso sosterrà servizi concreti di aiuto e sostegno a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Dalle ore 18 in piazza Monumento a Termoli si aprirà il village all’interno del quale partiranno tutte le varie attività.

E’ confermata, come lo scorso anno, la collaborazione con l’associazione Karamella che nell’area bimbi intratterrà i più piccoli con truccabimbi, baby dance, giochi e mascotte.

Per le iscrizioni online è possibile collegarsi al sito www.pigiamarun.it e cliccare su Termoli per partecipare al nostro village e rendere ancora più importante il sostegno ai bambini malati di tumore. Chi non riesce ad iscriversi online può rivolgersi alla segreteria LILT dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 o iscriversi direttamente quel pomeriggio in piazza presso il gazebo LILT.

«Vi aspettiamo tutti rigorosamente in pigiama per manifestare affetto e vicinanza ai bambini che stanno tutto il giorno in pigiama negli ospedali. Loro non possono scegliere altri outfit e per questo il pigiama rappresenta questo legame di vicinanza ed affetto ai più piccoli. E se partecipi insieme ai tuoi amici o colleghi potete anche coordinare il vostro outfit!»