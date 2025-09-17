Pittura iperrealista-fantasiosa: la mostra di Ylenia Paladino

TERMOLI. Grande afflusso di pubblico alla mostra di Ylenia Paladino, apprezzzata la sua pittura iperrealista-fantasiosa.

Si conclude domenica 21 settembre, presso la suggestiva Torretta Belvedere di Termoli, la mostra personale dell’artista Ylenia Paladino, che ha registrato un grande afflusso di visitatori fin dal primo giorno, tra appassionati d’arte, curiosi, turisti e professionisti del settore.

L’esposizione rappresenta un’anteprima di rilievo, con la presentazione di opere selezionate per Cannes 2025 e per l’Arsenale di Venezia 2026, attirando l’attenzione non solo del pubblico locale, ma anche di visitatori provenienti da fuori regione.

Le opere in mostra incantano per la loro capacità di fondere l’iperrealismo tecnico con una dimensione fantasiosa e simbolica, in cui dettagli estremamente realistici si intrecciavano a elementi visionari e poetici. Un linguaggio pittorico unico, riesce ad emozionare e a far riflettere.