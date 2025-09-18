Premio Termoli e candidatura in finale, l’estate dell’arte contemporanea: intervista a Caterina Riva

TERMOLI. L’entusiasmo è palpabile, così come la ‘tensione’ per un epilogo che si avvicina, tempo nemmeno un mese e mezzo, a fine ottobre, la giuria nominata dal Ministero della Cultura decreterà la Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027 e Termoli, col suo progetto “Traiettore contemporanee” è finalista. Dovrà contendersi con altre tre candidature questa importante posta in palio.

Ne abbiamo parlato con la direttrice del Macte, Caterina Riva, presente alle due presentazioni in sala consiliare (da remoto) e sulla scalinata del Folklore. Occasione, questa, per lanciare anche l’ultimo evento legato al 64esimo Premio Termine, che culminerà con ufficializzazione dei vincitori nel finissage di sabato prossimo, 20 settembre