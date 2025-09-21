“Punto Bibbia”: Chiesa Evangelica in piazza Monumento

TERMOLI. Un sabato sera dedicato alla preghiera, quello di ieri, in piazza Monumento, con palco e platea di fedeli della Chiesa evangelica Adi di Vasto, Gissi e Termoli.

Un “Punto Bibbia”, quello proposto per diffondere il messaggio dell’Evangelo e presenta alcune attività della vita comunitaria.

«Si entra a far parte della nostra chiesa per mezzo di una conversione personale a Cristo, la nuova nascita: una trasformazione interiore tale che ci libera dal peccato e ci dona la certezza di essere con Gesù in questa vita e nell’eternità. Tutto questo si riceve gratuitamente attraverso la fede in Cristo e nella Sua opera, per la quale riceviamo il perdono dei peccati, la giustificazione e libero accesso al Padre Celeste».

L’obiettivo della chiesa: edificare i credenti ed evangelizzare il mondo.