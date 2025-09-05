Radici, ritorni e sogni: la poesia trilingue di Silvia Scarpone

MONTECILFONE. Tre lingue per una breve raccolta poetica, opera di una poetessa emergente: Silvia Scarpone.

Laureata in lingue, con una preferenza particolare per l’inglese per diversi motivi, dopo aver vissuto alcuni anni in Australia, Silvia torna in Italia, nel suo paese, con il grande desiderio di dare alla sua lingua materna un posto di prestigio nella sua formazione oltre che nel cuore.

Nobilita la lingua degli arbëreshë del suo paese natale, Montecilfone (Hora), nelle sue composizioni poetiche, scegliendo parole semplici e comuni che, nella dimensione del verso, assumono musicalità e altezza di tono, diventando auliche ma al tempo stesso comprensibili e penetranti nella mente e nel cuore di chi legge.

Il filo conduttore della silloge è il ritorno, le radici (rrënjënt), l’amore del paese (dhashurija). Radici è la parola che dà titolo al libretto, ma si accompagna a pensieri sul vento (Vareja), la sera (Mbrëmja), il sogno (Ēndra), il profumo di casa (Era shpis), e ad altre liriche che coniugano cuore, passione e amore per i classici versi della tradizione canora arbëreshe.

Questa lingua dei padri, tramandata oralmente nel solco del tempo e delle generazioni, porta con sé miti, leggende e storie di intere popolazioni che di essa si sono nutrite e la cui forza ha sfidato i secoli.

Come recita un vecchio detto, fatto proprio da Silvia: «La lingua arbëreshe è come un ferro rovente. Ti brucia il cuore e non diventa cenere.»

Una lingua di ferro (Guljuh hekur), scrive in un brano che in realtà è estasi, pensiero, invocazione.

Un plauso a Silvia Scarpone per questo libretto trilingue, che apre le porte a una speranza: quella di non perdere, nei meandri di una civiltà che si prospetta senza parole, la ricchezza di un lessico prezioso che, dalla notte dei secoli, attraversando paesi, culture e civiltà, continua a essere vita e umanità.

Un proposito che si evince anche nel dialogo della recente e brillante intervista di Artur Nura, corrispondente da Tirana di Radio Radicale.